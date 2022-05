Séries éliminatoires dans la LNH: avantage l'Avalanche

L’Avalanche du Colorado représente l’équipe favorite pour remporter les honneurs de la coupe Stanley.

C’est du moins l’avis de la majorité de nos experts appelés à répondre à notre questionnaire en prévision des séries éliminatoires qui s’amorcent ce soir dans la LNH.

Ainsi, neuf participants sur les 15 prédisent que l’équipe dirigée par Jared Bednar remportera le précieux trophée pour la troisième fois de son histoire, après l’avoir soulevé en 1996 et en 2001.

Parmi eux, six ont choisi l’attaquant Nathan MacKinnon pour être le récipiendaire du trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries.

Même si les Panthers de la Floride ont bouclé le calendrier régulier au premier rang du classement régulier, justement devant l’Avalanche, seulement trois de nos intervenants prévoient qu’ils remporteront les grands honneurs.

Sept de nos analystes prédisent que les deux puissances du circuit Bettman vont s’affronter à l’occasion de la grande finale.

Pauvres... Maple Leafs !

Un seul de nos participants, Michel Bergeron, s’attend à ce que le Lightning de Tampa remporte une troisième coupe Stanley consécutive.

Un exploit qui n’a pas été réalisé depuis les Islanders de New York en 1981-1982. Cette équipe allait d’ailleurs en ajouter une autre la saison suivante.

L’ancien entraîneur en chef des Nordiques de Québec et des Rangers de New York fait aussi partie des 11 experts à prévoir une autre élimination hâtive des Maple Leafs de Toronto, quoique, selon lui, le gagnant de cette série qui les oppose au Lightning ne sera connu qu’à l’issue du septième et décisif match.

« Dans le fond, d’expliquer Bergeron en entrevue au Journal, je souhaiterais que les Maple Leafs et aussi les Oilers d’Edmonton créent des surprises.

« Pour la seule et unique raison qu’on arrêterait enfin de dire que leurs joueurs vedettes, tels Auston Matthews et Connor McDavid, ne sont pas capables de gagner. »

L’équipe torontoise, éliminée en sept rencontres par le Canadien l’an dernier, n’a toujours pas remporté une série éliminatoire depuis 2004. Sa dernière conquête de la coupe Stanley remonte à... 1967.

« Si les Maple Leafs échouent une nouvelle fois, je m’attends à un gros ménage au sein de la direction, d’indiquer Bergeron. Le président Brendan Shanahan, le directeur général Kyle Dubas et l’entraîneur en chef Sheldon Keefe vont notamment passer dans le tordeur. »

Enfin, ils sont deux, Patrick Lalime, analyste à TVA Sports, et Louis Butcher, journaliste au Journal de Montréal, à voir les Flames de Calgary se rendre jusqu’au bout.

Pour rappel, le Canadien est la dernière équipe canadienne à avoir remporté la coupe Stanley en... 1993.

Michel Bergeron

Chroniqueur, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 5

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 7

Caroline c. Boston : Caroline en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 4

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 5

Colorado c. Nashville : Colorado en 6

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 6

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Tampa Bay c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Tampa Bay

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Andrei Vasilevskiy

Jonathan Bernier

Journaliste, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 6

Caroline c. Boston : Boston en 7

New York c. Pittsburgh : New York en 7

◆ Association de l’Ouest

Edmonton c. Los Angeles : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 7

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : New York c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nathan MacKinnon

Mathieu Boulay

Journaliste, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Washington en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 5

Caroline c. Boston : Caroline en 7

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 7

Colorado c. Nashville : Colorado en 6

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Tampa Bay c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nathan MacKinnon

Louis Butcher

Journaliste, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Toronto en 7

Caroline c. Boston : Caroline en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 7

Colorado c. Nashville : Colorado en 6

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Calgary

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Calgary

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Jacob Markström

Stéphane Cadorette

Journaliste, Le Journal de Québec

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 7

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 7

Caroline c. Boston : Caroline en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 6

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 5

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Tampa Bay c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nathan MacKinnon

J.-François Chaumont

Journaliste, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 5

Toronto c. Tampa Bay : Toronto en 7

Caroline c. Boston : Caroline en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 6

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Gagnant de la Coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nathan MacKinnon

Marc de Foy

Chroniqueur, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 7

Caroline c. Boston : Boston en 6

New York c. Pittsburgh : Pittsburgh en 7

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 6

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 7

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Tampa Bay c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la Coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Cale Makar

Kevin Dubé

Journaliste, Le Journal de Québec

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 7

Caroline c. Boston : Boston en 6

New York c. Pittsburgh : Pittsburgh en 7

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 4

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Floride

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Aleksander Barkov

Luc Grenier

Directeur des Sports, Le Journal de Québec

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 6

Caroline c. Boston : Boston en 7

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 7

Colorado c. Nashville : Colorado en 4

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Tampa Bay c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nathan MacKinnon

Jean-Charles Lajoie

Chroniqueur, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 5

Caroline c. Boston : Boston en 7

New York c. Pittsburgh : New York en 7

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St.Louis c. Minnesota : Minnesota en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Cale Makar

Patrick Lalime

Analyste, TVA Sports

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Toronto en 7

Caroline c. Boston : Boston en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 7

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : St. Louis en 7

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Boston c. Calgary

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Calgary

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Jacob Markström

Yvon Pedneault

Chroniqueur, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 5

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 6

Caroline c. Boston : Caroline en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 7

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 6

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 5

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 6

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Floride

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Alexander Barkov

Denis Poissant

Directeur des Sports, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 6

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 7

Caroline c. Boston : Boston en 6

New York c. Pittsburgh : Pittsburgh en 7

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 6

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nazem Kadri

François-David Rouleau

Journaliste, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 5

Toronto c. Tampa Bay : Tampa Bay en 7

Caroline c. Boston : Caroline en 6

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 5

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 5

St.Louis c. Minnesota : Minnesota en 6

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Colorado

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Nathan MacKinnon

Réjean Tremblay

Chroniqueur, Le Journal de Montréal

◆ Association de l’Est

Floride c. Washington : Floride en 7

Toronto c. Tampa Bay : Toronto en 6

Caroline c. Boston : Caroline en 7

New York c. Pittsburgh : New York en 6

◆ Association de l’Ouest

Calgary c. Dallas : Calgary en 6

Edmonton c. Los Angeles : Edmonton en 6

Colorado c. Nashville : Colorado en 7

St. Louis c. Minnesota : Minnesota en 6

◆ Équipes finalistes de la coupe Stanley : Floride c. Colorado

◆ Équipe gagnante de la coupe Stanley : Floride

◆ Récipiendaire du trophée Conn-Smythe : Jonathan Huberdeau