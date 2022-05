Ukraine: les évacués d’Azovstal attendus à Zaporijjia, l’UE précise son projet d’embargo sur le pétrole russe

ZAPORIJJIA | L’Ukraine espère lundi pouvoir continuer à évacuer des civils depuis Marioupol, alors que les forces russes poursuivent leur offensive sur le Donbass et que les Européens finalisent un projet d’embargo progressif sur le pétrole russe.

Une centaine de personnes ont déjà été évacuées ce week-end depuis l’immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne de ce port stratégique du sud du Donbass presqu’entièrement sous contrôle russe. Elles étaient attendues lundi soir à Zaporijjia, ville située à quelque 200 km au nord-ouest et toujours sous contrôle ukrainien même si la ligne de front s’en rapproche.

Des véhicules de l’Unicef et d’ONG internationales, et des dizaines de journalistes, les attendaient sur un stationnement de la périphérie de Zaporijjia transformé en point d’accueil pour les réfugiés, a constaté l’AFP.

AFP

Les évacuations, qui ont commencé samedi en coordination entre l’Ukraine, la Russie, l’ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont permis, pour la première fois en deux mois de siège et de bombardements de la ville, d’évacuer «plus de 100 civils» terrés dans les caves de l’immense aciérie Azovstal, avec les derniers combattants ukrainiens, selon le président Volodymyr Zelensky.

«Aujourd’hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, ce couloir humanitaire vital a commencé à fonctionner. Pour la première fois, il y a eu deux jours de vrai cessez-le-feu sur ce territoire» du complexe sidérurgique, s’est-il réjoui dimanche soir.

Selon l’armée russe, 57 personnes sont parties vers le nord, vers des territoires occupés par les Russes, et 69 vers des territoires contrôlés par les Ukrainiens.

La vice-première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, a cependant rappelé que «des centaines de civils restent bloqués à Azovstal».

Un nouveau train d’évacuation devait commencer lundi matin vers 07H00 locales (04H00 GMT) mais les bus n’étaient pas encore arrivés au point de rassemblement après 13H00, a indiqué la mairie de Marioupol sur son compte Telegram. Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a néanmoins assuré plus tard que les opérations étaient «en cours», sans autre détail.

9 mai

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février, des milliers de civils ont quitté cette grande ville portuaire transformée en champ de ruines, peuplée d’un demi-million d’habitants avant la guerre et où resteraient encore entre 100.000 et 120 000 personnes selon les autorités ukrainiennes.

Les Ukrainiens estiment qu’au moins 20 000 personnes y ont trouvé la mort depuis le début du siège russe début mars.

Dans le reste du Donbass, les forces russes poursuivent leur offensive, avec des combats particulièrement intenses autour d’Izioum, de Lyman et de Roubijné, dont les Russes tentent de «prendre le contrôle pour préparer leur attaque sur Severodonetsk», l’une des grandes villes du Donbass encore contrôlées par Kyïv, a indiqué lundi l’état-major ukrainien.

La situation «est difficile actuellement», a reconnu le ministère ukrainien de la Défense, tout en se disant «convaincu que nous allons réussir à arrêter et repousser l’ennemi jusqu’au territoire russe», a-t-il affirmé.

À l’approche du 9 mai, date où la Russie commémore en grande pompe la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945, le gouverneur de la région de Lougansk a dit s’attendre à «une intensification des bombardements».

Mais à ceux qui pronostiquaient une action militaire russe particulière à cette occasion, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a opposé un démenti. Les militaires russes «n’ajusteront pas artificiellement leurs actions à une quelconque date, y compris le jour de la Victoire», a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision italienne Mediaset diffusée dimanche.

AFP

Le ministère ukrainien de la Défense a cependant estimé possible lundi que Moscou profite de l’occasion pour «soulever la question» de l’intégration à la Fédération de Russie des «républiques» prorusses du Donbass, dont Moscou a reconnu l’indépendance juste avant d’envahir l’Ukraine. Ou pour annoncer «la préparation d’un référendum» sur l’indépendance de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, dont les forces russes ont pris le contrôle début mars.

Kyïv accuse depuis plusieurs semaines Moscou de vouloir organiser un tel référendum dans la région de Kherson, toute proche de la Crimée, comme cela a été fait par les séparatistes prorusses du Donbass en 2014.

Un responsable russe de Kherson avait annoncé la semaine dernière que le rouble allait être introduit comme monnaie officielle dans la région le 1er mai, afin d’éliminer progressivement l’usage de la monnaie ukrainienne, la hryvnia, un acte d’«annexion» pour Kyïv.

Propos «scandaleux» de Lavrov

Interrogé par Mediaset sur les affirmations russes selon lesquelles la guerre vise à «dénazifier» l’Ukraine alors que le président Zelensky est juif, le chef de la diplomatie russe a suscité un tollé en affirmant: «Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif».

Son homologue israélien Yaïr Lapid a jugé ces propos «scandaleux, impardonnables et une horrible erreur historique», et convoqué l’ambassadeur russe pour «clarifications». Kyïv les a qualifiés d’«odieux», et Berlin dénoncé une déclaration «absurde.»

L’armée ukrainienne a affirmé par ailleurs avoir détruit avec des drones Bayraktar deux bateaux patrouilleurs russes de type Raptor près de l’île aux Serpents, en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne.

AFP

Les Américains de retour à Kyïv fin mai?

Les pays occidentaux, qui ont accéléré leurs livraisons d’armes lourdes pour aider l’Ukraine à résister à l’offensive russe, rouvrent peu à peu leurs ambassades à Kyïv, fermées ou déplacées à Lviv, dans l’ouest, au début de l’invasion russe.

Après plusieurs pays européens, les États-Unis espèrent «revenir à Kyïv d’ici la fin du mois» de mai, a indiqué depuis Lviv la chargée d’affaires américaine Kristina Kvien.

«La priorité est la sécurité du personnel. Si les agents de sécurité nous disent que l’on peut revenir à Kyïv, alors nous y retournerons», a-t-elle assuré.

Les Européens travaillent de leur côté à durcir leurs sanctions économiques contre Moscou. Les ministres de l’Énergie des 27 devaient se retrouver lundi après-midi à Bruxelles pour peaufiner un calendrier d’arrêt progressif de leurs importations de pétrole russe, qui représentent 30% de leurs importations de pétrole.

Un contrat avec le groupe russe Rosatom pour construire un réacteur nucléaire dans le nord de la Finlande a par ailleurs été annulé en raison des «risques» supplémentaires liés à l’invasion russe de l’Ukraine, a annoncé lundi le consortium à majorité finlandaise pilotant le projet.

Estimé à plus de 7,5 milliards d’euros, ce projet de réacteur de 1 200 mégawatts, situé à Pyhajöki, remonte à 2010 et avait déjà souffert de nombreux retards et d’incertitudes.

En bientôt 10 semaines de guerre, plus de 5,4 millions d’Ukrainiens ont quitté leur pays, selon l’ONU, et plus de 7,7 millions ont quitté leur foyer, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Aucun bilan fiable n’est disponible, mais le conflit a déjà fait des milliers de morts, civils et militaires.