Un regard inédit sur les chirurgies transaffirmatives

Une nouvelle série documentaire lève le voile sur les chirurgies d’affirmation de genre et donne un accès privilégié à ces interventions médicales, pratiquées à Montréal, qui changent des milliers de vies chaque année.

L’équipe d’Urbania a obtenu, pour tourner la série documentaire Un nouveau jour, un accès inédit au centre hospitalier privé spécialisé en chirurgies transaffirmatives, GrS Montréal, le seul en son genre au Canada et dont l’expertise est unique au monde.

Depuis 1980, l’équipe de GrS Montréal a réalisé plus de 10 500 chirurgies pour la clientèle trans et non binaire de partout dans le monde.

À travers les histoires touchantes et les parcours inspirants de patients qui passent par le GrS Montréal, la série documentaire, qui se découpe en huit épisodes de 30 minutes, présente l’envers du décor de l’affirmation de genre, du bloc opératoire à la convalescence et à la réhabilitation.

La série est bien conçue. Elle saura certainement convenir aux curieux et à tous ceux qui s’intéressent aux émissions médicales. Elle suit à la fois la clientèle et le personnel médical qui veille à accueillir, aider et encadrer les patients qui s’apprêtent à vivre un des événements les plus marquants de leur vie. Elle pose un regard sensible, empathique et touchant sur la réalité des personnes trans qui ont recours à la vaginoplastie ou à la phalloplastie.

Un nouveau jour permet également de mettre en lumière les prouesses chirurgicales accomplies sur place tous les jours, qui, depuis son ouverture en 1973, ont par ailleurs permis de sauver des milliers de vies.

Pour le moment, la série documentaire produite par Urbania, en collaboration avec Bell Média, sera réservée aux abonnés de la plateforme de vidéo en demande Crave, mais il n’est pas exclu qu’elle vive un jour sur les autres chaînes de Bell Média.

Réalisée par Emilie Ricard-Harvey, Un nouveau jour est disponible sur Crave dès le 11 mai.