BERGEVIN BÉLANGER

Gaëtane



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gaëtane Bélanger Bergevin, le 20 avril 2022, à l'âge de 90 ans.Elle rejoint son époux bien-aimé feu Fernand Bergevin et sa fille adorée feu Sylvie Bergevin. Elle était la soeur de feu Guy (Georgette), feu Yvon (Mary), feu Louise (feu Georges), Marcel (Claudette), feu Fernand (Thérèse), feu Roger (Madeleine), feu André et Lorraine (Ralph). Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, belles-soeurs, beaux-frères et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022 de 13h à 15h à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca |suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence funéraire à 15h.