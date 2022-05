Chers anglos, merci!

À vous tous, chers Anglo-Québécois tentés par l’aventure du nouveau Parti canadien du Québec, je dis merci !

Merci de nous avoir ouvert les yeux.

Merci de nous libérer de notre torpeur.

Merci de lever le voile sur notre naïveté.

Les masques sont tombés. Il est clair maintenant qu’un nombre substantiel d’entre vous rejettent les fondements du Québec d’aujourd’hui.

Être la minorité linguistique la mieux protégée du Canada ne vous suffit pas. McGill, Concordia, Bishop’s, Dawson, Marianopolis, votre mégahôpital universitaire non plus. Vous faire servir et éduquer vos enfants dans votre langue maternelle ne réussirait-il qu’à cultiver votre victimisation ?

On comprend maintenant. Comme vos ancêtres, vous avez l’esprit de conquête.

Loi 96

Ce n’est pas parce que vos droits historiques sont menacés que vous vous êtes braqués face aux éventuels cours de français dans les cégeps anglophones. Non, c’est votre prosélytisme qui a été lésé.

Il serait si simple d’absorber dans la communauté anglophone historique tous les nouveaux arrivants ayant un penchant pour la langue de Shakespeare. À la longue, vous pourriez redevenir maîtres chez vous, comme dans le bon vieux temps chez Eaton.

Le rêve de faire du Québec une « province comme les autres » vous séduit. Et nous qui avions cru forger un compromis raisonnable, fondé sur le respect, la tolérance...

PLQ

La tactique est cousue de fil blanc.

En misant toutes vos énergies sur les vieux bastions anglophones du PLQ, vous rêvez de leur faire perdre quelques châteaux forts en octobre prochain. Leur donner une bonne leçon pour les faire rentrer dans le rang.

Loin de redouter la manœuvre, le PLQ devrait l’applaudir. Vous venez enfin de lui donner les moyens de s’affranchir d’une ultra-minorité qui, de toute évidence, ne croit pas au Québec moderne.