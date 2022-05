Congé d’école pour Lafleur

Gaétan Lefebvre n’a jamais marqué un but, il n’a jamais récolté une passe, mais il restait un membre clé de l’équipe de Guy Lafleur. Dans son rôle de thérapeute, il a passé un temps fou en compagnie de Lafleur.

Il a appris à connaître l’homme derrière le joueur de hockey. Et à l’image des Steve Shutt, Larry Robinson, Mario Tremblay, Guy Carbonneau, Serge Savard, Yvon Lambert ou Yvan Cournoyer, il a parlé d’un homme encore plus grandiose que le formidable ailier droit qui patinait les cheveux dans le vent.

«C’est probablement la star la plus humble qu’on puisse imaginer. Souvent, les stars ont un côté diva. Mais Guy, c’était complètement à l’opposé. Pour Guy, le vestiaire était son royaume et la patinoire était son stage. Dans son royaume, il voulait être avec ses chums, avec ses jouets. Il y avait Guy Lafleur entre nous, et le Guy sur la glace. Dans les deux cas, il était extraordinaire.»

«Il était bon sur la glace, encore meilleur hors glace, que ce soit avec les fondations, ses coéquipiers ou le personnel. Je suis en bas de l’échelle, je n’ai jamais joué. Mais il me disait toujours: c’est important, ce que tu fais.»

Ouvrir le vestiaire

Il y a des histoires qui seraient impossibles d’imaginer en 2022. Jamais on ne pourrait lire que Nick Suzuki récupérait un jeune préposé à l’équipement à son école secondaire pour lui permettre d’arriver plus tôt au Centre Bell.

Dans les années 70, c’était une autre réalité. Cette anecdote appartient malheureusement au passé.

«Guy aimait arriver très tôt, a rappelé Lefebvre. Il y avait un problème, ça prenait quelqu’un pour ouvrir le vestiaire. Moi, la semaine, je finissais l’école à 3h30. J’ai fini par avoir la permission de mon père pour finir l’école plus tôt. Mais je n’avais pas assez de temps pour partir de Pointe-Saint-Charles jusqu’au Forum. »

«J’avais besoin d’un chauffeur pour me reconduire. Le chauffeur, c’était Guy. Il venait me chercher à l’école. Mais là, il fallait que je convainque mes professeurs que c’était le vrai Guy Lafleur qui venait me chercher. Ça a duré environ un mois. J’étais en secondaire trois. Je le vois encore... "Viens-t’en, on va être en retard!" Je lui disais : "on joue à 8h." On arrivait au Forum. Le temps de me changer, lui il avait mis ses jambières, pantalons et patins et on jouait au backgammon pendant une heure.»

Gaétan Lefebvre a fait ses débuts avec le CH en 1974 comme adjoint au gérant de l’équipement, Eddy Palchack. Diplômé de l’Université Concordia, il a ensuite agi comme thérapeute sportif de l’équipe de 1989 à 2000.