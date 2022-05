Tournoi Pee-Wee: défaite crève-cœur pour les petits Nordiques

Le mois de mai n’a jamais souri aux Nordiques. En 1995, les grands partaient vers le Colorado. Mardi, dans la version printanière du Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec, ce sont les petits qui ont été chassés du Centre Vidéotron au terme d’un revers de 3 à 2 en prolongation.

Ce sont les Oil Barons Jr. de Fort McMurray qui ont joué les trouble-fêtes devant la plus belle foule du tournoi jusqu’ici.

Les représentants de l’Alberta ont profité d’une pénalité en prolongation pour se sauver avec la victoire lorsqu’il ne restait qu’une minute et des poussières à écouler. Hunter Colombe a décoché un vif lancer et le gardien Alexy Lanctôt n’y pouvait rien.

Dans le couloir menant au vestiaire, les mines étaient abattues, mais le pilote de ceux qui sont en temps normal les Corsaires de Pointe-Lévy a tenu à rappeler que tout n’était pas fini.

« Le tournoi n’est pas terminé. Tout ce que ça fait, c’est qu’on change d’aréna. C’est sûr que c’est une déception pour eux, ils auraient aimé continuer ici, mais on va démontrer du caractère, on va se retrousser les manches et on va faire en sorte de revenir au Centre Vidéotron dimanche prochain », a débité l’entraîneur Alexandre Paré.

« Ils peuvent être fiers, on a représenté les Nordiques de belle façon », a-t-il pris soin d’ajouter après avoir parlé à ses jeunes troupiers inconsolables.

Départ en force

Les petits Nordiques n’avaient mis qu’une minute et une seconde avant de s’inscrire à la marque. Xavier Paris a surpris le gardien adverse en complétant une manœuvre d’Édouard Fournier.

La première période a vite pris des airs de festival offensif lorsque 3 min 35 s plus tard, les Oil Barons nivelaient la marque. Les petits Nordiques ne s’en sont pas laissé imposer en reprenant les devants à peine 50 secondes plus tard à la faveur d’un but de Christophe Hamel.

Les rivaux ont de nouveau ramené tout le monde à la case départ dans une deuxième période plus tranquille. Au troisième vingt, les Nordiques semblaient possédés et ont contrôlé la rondelle à leur guise. Leurs bourdonnements incessants en zone offensive n’ont toutefois pas produit les résultats escomptés.

Suite du parcours

« On méritait un meilleur sort. On a contrôlé une bonne partie du match, mais on n’a pas été opportunistes sur plusieurs de nos chances. L’autre équipe a été opportuniste. On aurait mérité la victoire, mais des petits détails ont fait en sorte que ça n’a pas fonctionné », a relevé Alexandre Paré.

Les Nordiques doivent maintenant emprunter un petit détour par le Pavillon de la Jeunesse pour la suite. Ils n’ont désormais plus droit à l’erreur et s’ils remportent tous leurs matchs à venir, ils pourront revenir au Centre Vidéotron, en finale de la classe AA-Élites.

Le tout débute dès mercredi (15 h) avec un duel face aux Atlantic Selects, renversés 8 à 0 mardi par l’Intrépide de l’Outaouais.

« Si les jeunes jouent de la manière qu’ils sont capables de jouer, on peut rivaliser avec n’importe quelle équipe ici. Il faut trouver une façon de les garder motivés. Dans la chambre, on a l’air d’une équipe éliminée et c’est normal. Il y en a 17 qui sont déçus, frustrés et qui pleurent, mais ce sont des enfants de 12 ans. Ils attendent ce tournoi depuis qu’ils sont jeunes », a rappelé l’entraîneur à juste titre.

AU CENTRE VIDÉOTRON MERCREDI

10 h 30 AA

Québec Nord-Est Harfangs c. | Richelieu Grands-Ducs

11 h 45 AA

Sherbrooke Phoenix c. | Repentigny-CCL Élites

13 h AA

Deux-Montagnes Panthères c. | Québec-Ouest Gouverneurs

14 h 15 AA-Élites

Charles-Lemoyne Dynamiques c. | Cascades Élite

15 h 30 AA-Élites

Sherbrooke Harfangs c. | Lac St-Louis Arsenal

16 h 45 AA-Élites

Shawinigan Cataractes c. | SSF Blizzard

18 h AA-Élites

Fort McMurray Oil Barons Jr. c. | Outaouais Intrépide

19 h 15 AA

Laval Riverains c. | Rive-Sud Express 1