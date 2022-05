[EN IMAGES] Funérailles nationales de Guy Lafleur: un hommage digne de notre héros

Accessibles, simples et pleines de générosité, les funérailles nationales de l’ancien hockeyeur vedette Guy Lafleur ont eu lieu mardi à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde en présence de nombreuses personnalités issues de divers milieux.

La chanteuse Ginette Reno, qui a toujours été appréciée par Lafleur, a notamment livré une superbe prestation de sa chanson L'Essentiel.

Le cercueil drapé aux couleurs du Canadien de Montréal et transporté par quelques anciens coéquipiers du Démon blond a fait son entrée sous les yeux de nombreux dignitaires et d’une centaine de personnes provenant du grand public. La cérémonie animée par l’annonceur-maison du Tricolore Michel Lacroix proposait également plusieurs témoignages.

«Guy était un ambassadeur hors pair qui a représenté le Canadien de Montréal parfaitement. Il était un gagnant sur la glace, le meilleur joueur dans la meilleure équipe au monde, comme individu et comme coéquipier. À l’extérieur de la glace, il n’était pas différent. C’était un être humain incroyable et un joueur d’équipe pour le bien des communautés qui en avaient besoin», a déclaré le propriétaire du Canadien, Geoff Molson.

«Dans les années 1970, tous les jeunes joueurs de hockey au Québec rêvaient d’être un Guy Lafleur. Moi, je rêvais d’être un Ken Dryden afin de pouvoir jouer un jour dans la même équipe que Guy Lafleur. Guy, c’était un joueur plus grand que nature dont les exploits et les prouesses n’avaient pas de limite», a pour sa part noté l'ancien gardien Patrick Roy.

Comme prévu, des avions CF-18 ont survolé les airs près de la cathédrale à la sortie du cercueil, un clin d’œil à l’une des grandes passions de Lafleur, colonel honoraire de l’Aviation royale canadienne. Le tout a suivi une longue ovation du public présent quand le cortège a quitté l’enceinte. Une fois rendu à l’extérieur, la chanson My Way de Frank Sinatra, l’une des préférées de Lafleur, a été jouée.

Grosse préparation

Une imposante foule d’admirateurs de Guy Lafleur et de personnalités sportives étaient attendus à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, où une place extérieure a été aménagée pour tout suivre de la cérémonie sur écran géant.

Déjà lundi, on s’activait à mettre en place des barrières afin de contenir la masse de gens qui vont assister aux funérailles nationales du Démon blond, qui aura toujours été proche du peuple québécois.

Ce dernier lui aura bien démontré cet amour au cours des derniers jours, puisque plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé au Centre Bell, où le cercueil de l’éternel numéro 10 a été exposé en chapelle ardente depuis dimanche.

Encore lundi, les partisans ont défilé par centaines auprès du cercueil dans l’amphithéâtre.

Pour le service funéraire, un gros quadrilatère a été fermé à la circulation dès 8 h mardi matin et pour le cortège funèbre qui a amorcé sa route vers 10 h 30 en direction de la cathédrale.

De nombreux dignitaires

Plusieurs personnalités publiques de tous les horizons étaient présentes pour saluer ce grand Québécois du hockey.

Les premiers ministres du Québec et du Canada, François Legault et Justin Trudeau, et bien évidemment les proches de Guy Lafleur seront parmi les dignitaires.

Au moins 75 personnalités sportives ont confirmé leur présence, dont Ken Dryden, Joe Sakic, Luc Robitaille, le capitaine du Canadien, Shea Weber, et toute la formation actuelle de l’équipe ainsi que son état-major. Le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, et plusieurs anciens joueurs vedettes du CH seront également sur place.

Des anciens ont pris la parole

Peu de détails ont filtré quant au déroulement des funérailles nationales en l’honneur de «Flower».

En plus des proches du disparu, l’ancien gardien du Canadien Patrick Roy a pris la parole tout comme Geoff Molson, Yvan Cournoyer, Larry Robinson et Guy Carbonneau.

DES FUNÉRAILLES NATIONALES AUJOURD’HUI

OÙ ?

Cathédrale Marie-Reine-du-Monde

QUI ?

Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, présidera les funérailles, accompagné du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec.

QUAND ?

8 h

Fermeture de la rue Peel (en partie), du boulevard René-Lévesque (en partie) et de L’Avenue-des-Canadiens.

10 h 30

Le cortège quittera le Centre Bell.

11 h

Début de la célébration.

14 h

Ouverture des voies routières.

ESCORTE

Le cortège sera escorté par des représentants du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), entre autres par sa cavalerie.

GRAND PUBLIC À L’EXTÉRIEUR

Un espace est réservé à l’extérieur pour les membres du grand public. L’accès à l’intérieur de la cathédrale est réservé aux invités.

DIFFUSÉES PARTOUT

Le trajet du cortège, de même que la cérémonie seront diffusés sur les réseaux de télévision, sur internet, ainsi que sur des écrans à l’intérieur et à l’extérieur de la cathédrale.

PERSONNALITÉS QUI ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE