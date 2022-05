Dernière ovation émouvante

Le glorieux Guy Lafleur a eu droit mardi à sa dernière grande ovation debout lors de ses funérailles nationales, une célébration grandiose à la hauteur de l’homme qui a su rester humble.

« Il n’y avait pas de barrière entre lui et le public, a souligné Francine Barré, belle-sœur du défunt. Je vais me souvenir de l’homme humble, généreux, droit et intègre qu’il a été. »

Si le talent unique du joueur de hockey a été souligné à maintes reprises, il a surtout été chaleureusement remercié d’avoir été l’homme qui a marqué pratiquement tous les gens qui ont croisé son chemin.

Personnalités publiques, anciens coéquipiers et proches se sont déplacés à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde pour saluer le legs laissé par le Démon blond, emporté par un cancer des poumons le 22 avril.

Des centaines de personnes sont aussi venues rendre un dernier hommage à leur idole. « Guy Lafleur prenait toujours le temps pour ses partisans, c’était donc important pour nous de prendre à notre tour le temps et de lui montrer tout l’amour qu’on a pour lui », a dit Antoine Pejot-Charest, de Montréal.

Encore des « Guy ! Guy ! Guy ! »

Dès l’arrivée du corbillard, escorté depuis le Centre Bell par la cavalerie et des policiers de Montréal à motos, la foule s’est mise à applaudir et à scander « Guy ! Guy ! Guy ! » comme on a pu l’entendre à d’innombrables reprises quand le numéro 10 faisait vibrer la foule.

La foule est par la suite restée solennelle et silencieuse une bonne partie de la cérémonie, essuyant une larme ici et là, surtout lors de l’interprétation de la chanson L’essentiel, par Ginette Reno.

« C’était ça, Guy Lafleur »

Parfois à l’aide d’anecdotes ou en partageant des souvenirs, plusieurs personnalités, comme Geoff Molson, Larry Robinson et Guy Carbonneau, ont défilé afin de témoigner de l’impact de « Flower » dans leurs vies, souvent en disant simplement : « C’était ça, Guy Lafleur. »

Son fils Martin a livré un récit émotif du « père exceptionnel » qu’il a eu.

« Il était fier de nous, même dans les moments difficiles que nous avons traversés en famille. Il était derrière nous en nous rassurant par ses gestes et ses bons mots. Il a toujours voulu le meilleur pour ma mère, mon frère et moi, a-t-il articulé. En fait, il voulait prendre soin de tout le monde, même des gens qu’il ne connaissait pas. »

Pas de prolongation

L’ancien gardien du Canadien Patrick Roy a souligné sa « générosité hors du commun, son franc-parler et son authenticité, son respect profond pour les fans, son souci de redonner et de prendre l’instant qui va faire la différence ».

« J’aurais pris une prolongation avec toi », a lancé le numéro 33.

Son ex-coéquipier Yvan Cournoyer a rappelé ne pas avoir été surpris de voir le numéro 10 faire un retour au jeu, après que ce dernier lui avait raconté avoir lavé sa voiture trois fois dans la même journée.

« S’il peut faire un autre retour... Guy, tu es le bienvenu », a-t-il laissé tomber.

– Avec Camille Payant