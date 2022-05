Des postes éliminés chez Goodfood au Québec

La société québécoise Goodfood a éliminé une quarantaine de postes dans ses installations montréalaises quelques semaines après avoir révélé une perte nette de 20,6 M$ au deuxième trimestre financier.

Le mois dernier, la direction a transmis un avis de licenciement collectif au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les 39 salariés visés à Saint-Laurent se sont retrouvés au chômage le 5 avril.

Le spécialiste des repas prêts-à-cuisiner et des produits d’épicerie, qui compte 249 000 clients actifs, a également fermé son centre de distribution en Ontario, rapportait récemment The Logic.

Ce dernier chiffrait à 70 le nombre de travailleurs remerciés en avril dans le cadre d’une troisième ronde de licenciements depuis le mois d’octobre.

Depuis août, ce sont plus de 20 % des effectifs qui auraient été sabrés. Goodfood compterait, aujourd’hui, environ 2500 travailleurs. La direction n’a pas retourné nos demandes d’entrevue.

Différents problèmes

Ces dernières années, la société a éprouvé différents problèmes, alors que l’engouement pour le prêt-à-cuisiner a grimpé durant la pandémie.

En 2021, Le Journal écrivait que Goodfood était notamment aux prises avec des difficultés logistiques. Des clients se sont plaints de retard dans leurs commandes. Les communications avec la compagnie étaient aussi difficiles.

Plusieurs changements ont aussi été apportés, ces derniers mois, au sein des membres de la haute direction et au conseil d’administration.

Victime de l’inflation

Au cours de son deuxième trimestre financier, clos le 5 mars, Goodfood a enregistré des revenus de 73,4 millions $, en baisse de 27 % par rapport à un an plus tôt. La direction a indiqué avoir dû jongler avec les pressions inflationnistes et avoir constaté, entre autres, une « baisse de la demande des clients suivant le retrait continu des restrictions de confinement ».

«Au cours du trimestre, nous avons également poursuivi la diminution séquentielle de notre structure de coûts fixes, ayant maintenant complété notre réduction de la masse salariale de 12 millions de dollars annoncée plus tôt cet exercice», soulignait dans un communiqué le chef de la direction, Jonathan Ferrari, qui prévoyait d’autres coupes au troisième trimestre.

«Nous nous concentrons davantage sur l'amélioration de notre rentabilité et avons commencé à mettre en place au cours du troisième trimestre des réductions salariales supplémentaires de 10 à 12 millions de dollars ainsi que d'autres mesures pour simplifier les opérations», ajoutait-il.

Depuis le début de son année financière 2022, Goodfood a enregistré une perte nette de 42,25 millions $, comparativement à 7,3 millions $ pour les six premiers mois de 2021. Les ventes du groupe ont également reculé, passant de 192 millions $ à 151,2 millions $ en l’espace d’un an.