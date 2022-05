Les Blue Jays flanchent en septième manche

Les Blue Jays ont accordé six points aux Yankees de New York en septième manche seulement, mardi au Rogers Centre, si bien que la formation torontoise s’est inclinée 9 à 1.

Le lanceur partant des favoris de la foule, Alek Manoah, venait tout juste d’être retiré du match, après six manches de travail, quand les visiteurs ont réussi leur poussée. Manoah les avait menottés préalablement, permettant un seul point sur trois coups sûrs et un but sur balles. Il a aussi fait mordre la poussière à sept adversaires. Parfait depuis le début de la saison, Manoah a préservé sa fiche intacte de 4-0, lui qui n’a pas été impliqué dans la décision cette fois.

C’est plutôt Adam Cimber (4-1) qui a vu la défaite s’ajouter à sa fiche. Arrivé en relève au partant, il a d’abord permis trois points, dont deux mérités, en un tiers de manche. Le gérant Charlie Montoyo a donc décidé de le remplacer par Julian Merryweather, qui a encore fait pire, accordant trois points sans enregistrer un seul retrait.

Aaron Judge s’est particulièrement plu, lui qui a frappé la balle en lieu sûr à deux reprises, dont une fois à l’extérieur des limites du terrain, produisant trois points au passage.

La courte réplique des Jays est arrivée du bâton de Bo Bichette, dont le simple a permis à Alejandro Kirk de croiser la plaque. Jameson Taillon (2-1), le lanceur partant des vainqueurs, n’a d’ailleurs permis que cinq coups sûrs aux favoris de la foule.

Les deux formations complèteront cette série de trois matchs mercredi.

Dexter Fowler réclame l’autonomie

Incapable de faire sa place dans la formation, le voltigeur Dexter Fowler a demandé aux Blue Jays de le libérer, quelques heures avant le duel contre les Yankees.

C’est du moins ce que la chaîne Sportsnet a avancé, mardi. Fowler avait accepté un contrat des ligues mineures avec l’équipe à la fin du mois de mars.

Le vétéran de 36 ans n’a pris part à aucun match dans les ligues majeures cette saison. En 2021, sa saison avait pris fin après seulement sept parties avec les Angels de Los Angeles en raison d’une déchirure ligamentaire au genou.

S’il peine à conserver sa place dans le baseball majeur, Fowler a par le passé été une pièce importante des Cubs de Chicago. Il a notamment remporté la Série mondiale en 2016, année au cours de laquelle il a pris part au match des étoiles.

En 1460 parties avec les Rockies du Colorado, les Astros de Houston, les Cubs, les Cardinals de St. Louis et les Angels, il a maintenu une moyenne au bâton de ,259, cognant 127 circuits. Il a marqué 817 points et en a produit 517. Rapide, il a volé 149 coussins.