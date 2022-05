Diffamation: les politiciens doivent se défendre!

Pour les personnalités publiques comme les politiciens, les messages qu’ils reçoivent sur les médias sociaux sont souvent crus et mensongers.

Normalement, ils ne portent pas plainte. Le processus judiciaire est long et complexe. Mais, pour arrêter ce fléau, ça prend des gens qui vont jusqu’au bout.

C’est le cas de l’ancienne candidate conservatrice dans Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, Véronique Laprise. Elle est l’exception qui confirme la règle. Elle n’a pas craint d’aller devant les tribunaux pour obtenir réparation et protéger sa réputation.

Jurisprudence

Le jugement rendu par le juge Claude Bouchard va faire jurisprudence au Québec. L’ex-femme du conjoint de Mme Laprise a publié un message sur Facebook la veille de la dernière élection fédérale. Noémie Simard accusait entre autres la candidate conservatrice de se faire «passer pour la mère de [s]es enfants».

C’est le lendemain, jour du vote, que Mme Laprise a vu le message. Les organisateurs du PCC lui ont dit de se concentrer sur l’élection et qu’ils allaient s’en occuper. Malheureusement, Facebook n’a pas retiré le message. Le message a été retiré lorsque la mise en demeure est arrivée, quelques semaines plus tard.

L’élection était terminée et le mal était fait. Difficile à estimer, mais on peut penser que des milliers de personnes ont vu cette publication.

Meilleur encadrement

Au total, la défenderesse devra verser 6000$ à Mme Laprise, mais l’ensemble de l’opération va coûter environ 15 000$ à la demanderesse. C’est dispendieux, la justice!

Les candidats sont de plus en plus confrontés aux attaques sur le web. La candidate conservatrice a pu compter sur l’appui moral de son parti, mais, souvent, après la campagne, les candidats sont laissés à eux-mêmes.

Les partis politiques ont le devoir moral d’offrir un appui à leurs candidats en ce qui concerne l’intimidation sur les médias sociaux. Sinon, qui voudra dorénavant mettre sa «face» sur le poteau?