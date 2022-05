ALARY, Roland G.



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père Roland G. Alary, le 26 avril 2022, pharmacien à Montréal et époux de feu Denise Boileau (19 janvier 2022).Il laisse dans le deuil ses enfants, Richard, Lucie (Michel), Sylvie (André) et Mireille, ses petits-enfants, Frédérick (Gabrielle), Myriam (Francis), Véronique (Alain), Nicolas (Kamélie) et Patrick, ainsi que ses arrière-petits-enfants, Xavier, Éliott, Annabelle, Marc-Antoine et Béatrice et de nombreux autres parents, amis et connaissances.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 mai de 13h à 17h au complexe funéraire :FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 17h au salon.