Félix Auger-Aliassime avance en double à Madrid

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a réussi sa rentrée au tournoi de tennis de Madrid, lui qui a connu le bonheur de la victoire en double, mardi.

• À lire aussi: C’est terminé pour Leylah Annie Fernandez à Madrid

En compagnie de son partenaire, le Bulgare Grigor Dimitrov, il a vaincu une paire composée par les Argentins Maximo Gonzalez et Diego Schwartzman en deux manches de 6-3 et 7-6 (8). Ce duel sur la terre battue espagnole a duré 1 h et 51 min.

Au prochain tour, «FAA» et Dimitrov ont rendez-vous avec l’Américain Tommy Paul et le Britannique Cameron Norrie.

Auger-Aliassime amorcera son tournoi en simple mercredi à Madrid. En tant que huitième tête de série de l’événement, il a bénéficié d’un laissez-passer pour le premier tour.

Ses compatriotes Denis Shapovalov et Bianca Andreescu seront quant à eux en action un peu plus tard dans la journée de mardi.

Finalement, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos ont triomphé de la Norvégienne Ulrikke Eikeri et de la Slovaque Tereza Milhalikova en quart de finale du double féminin. Les deuxièmes têtes de série de ce volet de la compétition à Madrid l’ont emporté en deux manches de 6-3 et 6-2.