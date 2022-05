Funérailles de Guy Lafleur : 11 témoignages qui montrent toute la grandeur du Démon blond

Plusieurs coéquipiers de Guy Lafleur et des gens influencés par ce grand homme ont tenu à livrer de chaleureux hommages au Démon blond, avant et pendant ses funérailles nationales, mardi matin.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Funérailles nationales de Guy Lafleur: voici tous les développements

• À lire aussi: Funérailles nationales de Guy Lafleur: un hommage digne de notre héros

En voici

Michel Bergeron

«Ça ne se peut pas. J’ai connu tellement de bons moments avec Guy. J’ai compétitionné contre Guy, mais c’est devenu un chum à New York. [...] C’était facile de dealer avec Guy Lafleur. Ce qui me dépasse, c’est que tout le monde ici à un souvenir de Guy Lafleur. Les gens ont l’impression que Guy soupait avec eux autres. [...] On va le manquer, mais on ne pourra pas l’oublier. C’est impossible.»

Yvan Cournoyer

«La famille du Club de hockey Canadien a perdu une grande légende. Un homme qui aimait son public, et que son public aimait. Guy Lafleur, mon ami. Je n’ai pas eu la chance de le voir jouer junior, mais la première fois que je l’ai vu sur la patinoire, j’ai été impressionné. Merci, Sam Pollock, d’avoir repêché Guy Lafleur. Ça nous a permis nous, les joueurs et les spectateurs, de gagner cinq coupes Stanley. [...] Pendant sa retraite surprise, je l’appelais souvent. Il m’a déjà dit qu’il avait lavé son char trois fois dans la même journée. Je n’étais pas surpris qu’il fasse un retour. Guy nous a laissés trop tôt. Si tu veux faire un autre retour, tu es le bienvenu Guy. Guy! Guy! Guy!»

Serge Savard

«Il a nous a touché (ses coéquipiers) autant que tout le peuple québécois. Il n’a pas laissé personne indifférent. Je ne sais pas si on va avoir la chance de tourner d’autres pages (du hockey) comme celle-là, avec le cap salarial. Je doute fort qu’on puisse revoir des équipes comme celles des années 70.»

Larry Robinson

«Je pourrais parler pendant des heures sur le genre de personne qu’était Guy. Mais vous le savez déjà. Guy a déjà dit : joue à chaque partie comme si c’était la dernière. Personne n’incarnait cette philosophie plus que Guy. Il a aussi vécu sa vie au maximum hors de la glace. Je vous remercie tous d’être là aujourd’hui afin de célébrer la vie de cet homme incroyable. On a perdu deux personnes très spéciales cette semaine, avec Mike Bossy. C’est mon espoir qu’ils ne cherchent pas encore un gros défenseur.»

Guy Carbonneau

«Guy est une personne spéciale, un joueur de hockey extraordinaire, mais ce qui le rendait spécial, c’était comment il faisait sentir les gens autour de lui. Quand Guy Lafleur a fait ses débuts avec le CH, j’avais 7 ans. C’est devenu mon idole instantanément. Il était dans une classe à part. Il disait ce qu’il pensait, il jouait à sa manière, et c’est pour ça qu’on l’appréciait autant. Dès les premières journées de mon camp d’entraînement, j’ai été matché avec Steve Shutt et Guy Lafleur. Je n’ai pas touché la rondelle une seule fois par peur de les décevoir. Mais j’étais sur la glace avec mon idole. Une superstar, mais aussi one of the boys. Guy prenait toujours le temps nécessaire pour tout un chacun. Il était réellement fier de représenter le Canadien de Montréal. Nous disons au revoir à une légende. Nous perdons un des plus grands joueurs et ambassadeurs, mais nous perdons aussi un ami. Merci pour tout Guy.»

Patrick Roy

«Je rêvais d’être un Ken Dryden pour jouer dans la même équipe que Guy Lafleur. Il était la preuve vivante qu’on peut et qu’on doit rêver grand. Quand j’ai traversé les portes du vestiaire du CH pour la première fois, j’ai pris conscience de sa grandeur. Avant d'en sortir, il m’a donné un coup sur les pads, et m’a dit : "Bienvenue chez les Canadiens." Il sait que ces quelques mots vont faire la différence et qu’il va être là pour toi. Notre affrontement le plus mémorable, en 1989, cette fois, dans l’uniforme des Rangers, c’était aussi son grand retour au Forum. La foule était en délire, une soirée magique. Tellement magique, que quand il m’a scoré deux buts, j’ai reçu une ovation. Ce soir-là, j’ai vu un héros revenir à la maison. Ce soir-là, ce héros a même trouvé le moyen de lancer des fleurs à ses anciens coéquipiers. [...] Je peux vous dire que même nous, les Anciens, on a notre photo avec Guy Lafleur. Devant le vide immense que crée ton départ, j’aurais bien pris une prolongation. Repose en paix mon ami, tout le monde ici sait que tu es un vrai.»

Richard Martel

«Le nom de Guy Lafleur était partout à travers la LHJMQ. Le trophée du meilleur joueur en séries s’appelle Guy Lafleur. Constamment, on a vu Guy Lafleur dans la LHJMQ, dans les banquets, la remise des trophées, il était toujours là. Gentil. Le cœur sur la main. Simple, toujours bien mis. Veux veux pas, on dirait quasiment qu’on est dans sa famille quand on lui a parlé une fois. [...] C’est comme une partie du hockey qui se termine en même temps que Guy part.»

Geoff Molson

«Guy Lafleur était là. C’est cet homme, ce Guy Lafleur que je connaissais le plus : une personne généreuse et chaleureuse après sa carrière. Les gens réalisent qu’il n’était pas qu’un joueur vedette membre du Temple de la renommée, mais aussi un homme sympathique, généreux, avec un sens de l’humour inégalé. Il avait du temps pour tout le monde. La raison pour laquelle les gens ont autant fait confiance à Guy Lafleur vient de sa franchise. Il parlait du cœur, un cœur passionné. Ce qu’il disait, il le pensait. Toujours honnête, et c’est ce que les Québécois aiment particulièrement de Guy Lafleur.

Le meilleur joueur, dans la meilleure équipe au monde. Un joueur d’équipe pour les communautés qui en avaient le plus besoin. Nous avons appris énormément de Guy. Un homme avec de la classe et une humilité qui faisait oublier son statut de célébrité. Son approche humble avec tout le monde, peu importe qui ils étaient, devrait tous nous servir d’exemple. Merci pour tout, Guy.»

Martin St-Louis

(À propos de Guy qui arrivait à l'aréna à 14h les jours de match) «C’est des choses que j’avais entendues, mais t’es pas sûr si c’était des histoires gonflées. Quand je parle avec des anciens, je n’en reviens pas comment de temps il prenait pour se préparer avant la game.

Ce que j’ai entendu dire des Anciens, c’est son éthique de travail irréprochable. Tu peux avoir tout le talent que tu veux dans n’importe quoi, mais sans l’éthique de travail, tu n’atteindras jamais les sommets que t’es capable. Guy avait ça, ça l’air, et je ne suis pas surpris.

Mon père est un grand fan du Canadien et de Guy Lafleur. Ça n’a pas été long que Guy Lafleur est devenu mon idole. Ma première idole, avec raison : les cheveux blonds dans le vent, dans la zone neutre à 100 MPH, la shot, sa détermination d’aider l’équipe à gagner, c’était facile.»

François Legault

«C’était l’idole de la nation québécoise. Aujourd’hui, on dit merci à Guy Lafleur pour toute la fierté qu'il nous a donnée.»

Justin Trudeau

«C’est un moment pour le remercier pour sa profonde humanité.»