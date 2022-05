Funérailles nationales de Guy Lafleur: le pont Samuel-De Champlain illuminé aux couleurs du CH

Le pont Samuel-De Champlain sera illuminé aux couleurs du Canadien de Montréal mardi soir à l’occasion des funérailles de Guy Lafleur.

• À lire aussi: Funérailles nationales de Guy Lafleur: un hommage digne de notre héros

• À lire aussi: Patrick Roy prendra la parole

Les funérailles nationales auront lieu à compter de 11 h à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde dans une cérémonie présidée par Monseigneur Christian Lépine.

L’illumination sera déployée du coucher du soleil jusqu’à 22 h pour rendre hommage au «Démon blond», considéré comme le meilleur pointeur parmi tous ceux qui ont porté la Sainte-Flanelle du CH.

«Guy Lafleur a inspiré de nombreuses générations de Québécois et de Canadiens avec sa vitesse et ses exploits sportifs sur la glace, mais également par son engagement dans la communauté», a indiqué le ministère des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Infrastructure Canada précise que l’éclairage reviendra à des nuances bleu-vert pour réduire le risque de désorientation des oiseaux durant leur période de migration.