Des centaines d’admirateurs de Guy Lafleur ont tenu à se déplacer en personne pour remercier le Démon blond mardi, quitte à faire beaucoup de route pour lui témoigner toute leur affection.

« C’est un bout de notre histoire nationale qui s’en va. Il était tellement un modèle, c’était important pour moi de faire partie de ce moment-là », a mentionné Stéphanie Kairns, 44 ans, de Sainte-Anne-des-Plaines.

Comme elle, plusieurs ont regardé la cérémonie à l’extérieur de la cathédrale Marie-Reine-du-Monde via des écrans géants.

D’autres ont eu la chance et la surprise de pouvoir y entrer. Une section de la cathédrale avait été réservée pour accueillir une centaine de partisans arrivés tôt mardi matin.

André Fortin et son frère Sorel, de Québec, qui arboraient leurs chandails numéro 10 du Canadien de Montréal et des Rangers de New York, étaient du nombre.

« On a bien fait de partir de bonne heure ! On est très content de pouvoir assister à cette cérémonie grandiose, comme l’homme », a précisé André Fortin.

De partout au Canada

Paul Heneghan, qui s’est déplacé de Terre-Neuve spécialement pour rendre un dernier hommage au Démon blond, a aussi pu prendre place dans l’église.

« C’est très émouvant. Depuis que j’ai 10 ans, je suis un fan de Guy Lafleur », a-t-il affirmé avant d’entrer dans l’église.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Plusieurs supporters rencontrés par Le Journal avaient voyagé plusieurs heures, tant en voiture qu’en avion, pour ne pas rater cet évènement historique.

John Collette, qui habite près de Toronto, a conduit une bonne partie de la nuit pour que sa femme Gail Laviolette puisse assister à la cérémonie, même s’il est un partisan des Maples Leafs.

« Guy Lafleur est la seule personne pour qui je ferais ça [rouler toute la nuit] », a dit Mme Laviolette, admiratrice du Tricolore.

Cérémonie

Dès l’arrivée du corbillard depuis le Centre Bell, où il était exposé en chapelle ardente, la foule s’est mise à applaudir et à scander « Guy ! Guy ! Guy ! »

La cérémonie a arraché des larmes à plusieurs spectateurs sur place, notamment lors du numéro de Ginette Reno qui a interprété L’essentiel.

« Mon cœur de partisan saigne. Ce n’est pas mon père, mon oncle ou mon cousin, mais ça me fait de la peine parce que c’est une icône, un monument », a affirmé, émotif, Sébastien Martin.

Quand le corbillard a quitté l’église, la foule a scandé pour une dernière fois le prénom du défunt, accompagnée par la chanson My Way, de Frank Sinatra.

« Guy Lafleur représente beaucoup pour nous : la jeunesse, nos souvenirs avec nos parents, les chicanes de hockey. On revit tout ça aujourd’hui », s’est remémorée Stella Duval, de Joliette.