Guy Lafleur sera éternel

Merci Lise Lafleur de nous avoir permis de partager ton époux et le père de tes enfants avec les Québécois et Québécoises. Guy, Guy, Guy, tu l’as fait « your way » et « l’essentiel » est d’être aimé par tes partisans.

À l’intérieur de la cathédrale, on pouvait apercevoir Hélène Béliveau et sa mère, Élise Béliveau, l’épouse de Jean Béliveau.

Parmi les porteurs du cercueil de Guy Lafleur, il y avait ses anciens coéquipiers, Pierre Bouchard et Yvon Lambert.

Commentateur des matchs du Canadien pendant de nombreuses années, Claude Quenneville est en compagnie de Lucien Deblois.

Avant la cérémonie, j’ai rencontré des dirigeants du Canadien, dont Geoff Molson et France Margaret Bélanger.

L’ancien défenseur des Nordiques, Dave Pichette, ainsi que l’ancienne relationniste des Nordiques, Nicole Bouchard.

L’ancien directeur du Service de police de la Ville de Montréal, Jacques Duchesneau.

Deux gars de la Colombie-Britannique. Carey Price est photographié avec l’ancien coéquipier de Guy Lafleur chez les Nordiques et actuel DG de l’Avalanche du Colorado, Joe Sakic. Ce dernier a démontré beaucoup de classe, car il devait retourner rapidement chez lui puisque l’Avalanche jouait mardi soir son premier match dans les séries éliminatoires.

Michel Demers, le frère de Jacques Demers, qu’on aperçoit en compagnie de Patrick Lalime et Gabriel Gervais, du CF Montréal, me confiait que la santé de Jacques Demers ne lui avait pas permis d’assister aux funérailles de Guy Lafleur.

Ils n’étaient pas reconnus pour leur vitesse, mais Guillaume Latendresse, Georges Laraque et Maxim Lapierre ont assisté à la cérémonie.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de sa conjointe Pascale Bourbeau et de Serge Savard.

Les deux membres du Temple de la renommée du hockey et anciens joueurs des Maple Leafs de Toronto, Darryl Sittler et Lanny McDonald.

Le porte-parole bénévole de la Fondation du CHUM, Claude Meunier, était présent.

Carey Price et Dominique Ducharme ont discuté après la cérémonie.

Marc de Foy, membre du Temple de la renommée du hockey, a rencontré Michel Bergeron, le dernier entraîneur à avoir dirigé Guy Lafleur, à New York et à Québec.

Enrico Ciccone a salué l’ancienne vedette des Oilers d’Edmonton et des Remparts, Kevin Lowe, originaire de Lachute.

Un trio dominant qui a remporté la Coupe Memorial avec le Canadien Junior, Marc Tardif, Gilbert Perreault et Réjean Houle.

L’homme d’affaires Jacques Tanguay représentait les Remparts de Québec mardi.

Deux grandes légendes du Québec : Yvan Cournoyer et Louise Latraverse.