La générosité est accessible à tout le monde

En lisant le papier de Stéphane Laporte dans La Presse+ de samedi dernier pendant une grosse tempête de neige qui faisait râler tout le monde, je fus frappé par les paroles d’une chanson du grand Gilles Vigneault, qu’il relatait pour nous inciter à aimer l’hiver, mais surtout à penser aux Ukrainiens qui faisaient face à la tempête de feu que les Russes leur imposait de vivre.

Moi je tiens à ce que vous les reproduisiez ces paroles dans votre Courrier Louise, pour faire comprendre à tous les citoyens d’ici qu’on a le devoir d’ouvrir nos cœurs, nos portes et nos frontières à tous ceux et toutes celles qui sont chassés de chez eux, parce que la terre, même notre bout à nous, appartient à tout le monde.

« De ce grand pays solitaire, je crie avant que de me taire, à tous les hommes de la terre, ma maison, c’est votre maison. Entre ses quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace, à préparer le feu, la place, pour les humains de l’horizon, et les humains sont de ma race. »

Un Québécois

Je trouve que le sens profond de ce poème vient répondre au problème de conscience de la correspondante qui vous précède. S’ouvrir à l’autre, qui qu’il soit, d’où qu’il vienne, est une nécessité, en ces temps plus difficiles pour certains que pour d’autres.