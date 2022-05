Le mystère Price clarifié

J’y perdais mon latin dans le cas de Carey Price, mais j’ai tout compris en fin de semaine. On sait maintenant que sa carrière est peut-être finie, et si c’était le cas, ce serait difficile d’imaginer un meilleur scénario pour la fin de son film.

Il a disputé son premier match de la saison le 15 avril, et l’entraîneur Martin St-Louis nous a fait comprendre que Price décidait quand il jouait. Curieusement, il a préféré affronter les Sénateurs à Ottawa le 23 avril plutôt que les Bruins, lors de la soirée Guy Lafleur, le lendemain au Centre Bell.

Le 24 avril, on a appris que Price ne serait pas en uniforme contre Boston ce soir-là ni le 27 au Madison Square Garden. Il ne devait pas accompagner l’équipe à New York, mais finalement, il s’y est rendu pour rencontrer son chirurgien. Il aurait pu seconder Samuel Montembeault, mais non.

Imaginez, si Montembeault s’était blessé. Price aurait eu son 700e départ en carrière dans un duel insignifiant à New York. C’était hors de question.

Atteindre le cap des 700 parties amorcées dans la LNH est remarquable, mais le 31 n’est pas du genre à festoyer pour des étapes du genre, et visiblement, c’était plus qu’un 700e départ pour lui. On l’a vu saluer sa famille en plein milieu du match et même pendant une séquence de jeu. Il savourait ses « possibles » derniers moments au Centre Bell.

On a vu par la suite les photos de famille dans le vestiaire, peut-être ses dernières en équipement de gardien de but dans l’uniforme du Canadien et on a aussi vu le gâteau du 700e départ. C’était une journée mémorable.

Et la cerise sur le gâteau, le Canadien a battu les Panthers 10 à 2, comme si le fantôme de Guy Lafleur était de la fête avec le 10 magique.

Price a avoué le lendemain qu’il n’écartait pas la possibilité qu’on l’ait vu sur une patinoire de la LNH pour une dernière fois. Si c’était le cas, c’est tout de même un scénario hollywoodien pour conclure un film. Il ne manque plus que le trophée Bill-Masterton.

Le gardien de 34 ans a connu une grande carrière, il a mené son club à la finale de la Coupe Stanley l’été dernier et après des mois difficiles sur le plan personnel, il a terminé ça en beauté. Surtout, il a eu la chance de partager ce moment avec sa femme et ses enfants. C’est formidable.

Un problème non résolu

Le problème avec son genou n’est pas résolu et comme l’a dit Kent Hughes, on aimerait que le dossier soit noir ou blanc, mais ce n’est pas le cas. On sait seulement que Price va tout tenter pour revenir au jeu et qu’il n’acceptera pas un niveau de performance inadéquat.

Price aura la chance de partir selon ses propres termes et je ne crois pas qu’il va étirer l’élastique. Trop de grands joueurs attendent de perdre leurs moyens avant de quitter.

Hughes menotté

Comme directeur général, Hughes est menotté. Dans les conditions actuelles, il est hors de question d’échanger Price, et si le 31 était déclaré « inapte », il serait impossible de racheter son contrat. Je ne veux juste pas voir une autre situation comme celle de Shea Weber la saison prochaine.

Même si Price a joué vendredi, ça ne veut pas dire qu’il sera déclaré « apte à jouer » lors de l’examen médical de fin de saison ou à celui du camp d’entraînement. Il ne faut donc pas s’attendre à de grands changements devant le filet.

J’ai été impressionné par la transparence dont a fait preuve Hughes dans son bilan, ainsi que celle de quelques joueurs. Chantal Machabée n’est certes pas étrangère à cette nouveauté. Lorsque Hughes parlait, on avait l’impression d’être dans une réunion de l’état-major du Canadien.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Allen et Montembeault

Jake Allen a toujours un contrat valide et si Samuel Montembeault a fini par gagner le respect de ses coéquipiers, il n’est pas dans une position pour exiger une grosse augmentation de salaire. Il a joué 38 matchs et il pourrait en jouer autant la saison prochaine compte tenu de l’incertitude entourant Carey Price. Rester avec le Canadien est une belle opportunité pour lui. Si l’incident Zack Kassian, qui l’a frappé sans que personne ne vienne le défendre lors d’un match contre les Oilers d’Edmonton, était survenu en fin de campagne, je crois que le Québécois aurait eu plus de soutien.

Jeff Petry

Kent Hughes a fait preuve de transparence en disant qu’il aurait pu échanger Jeff Petry deux fois. J’ai aussi aimé le long point de presse du défenseur. Je n’aurais pas de problème à le revoir à Montréal, et il a montré une certaine ouverture. On comprend mieux ce qu’il a vécu, séparé de sa famille. Si Hughes l’échangeait, il serait difficile à remplacer. Ça prend une bonne valeur et de la jeunesse en retour.

Mes prédictions

J’ai raté l’heure de tombée pour les prédictions présentées ailleurs dans Le Journal. Les voici : Floride en 5, Tampa Bay en 6, Rangers en 6, Boston en 7, Calgary en 5, Edmonton en 6, Colorado en 6 et Minnesota en 5. Je crois qu’on aura une finale entre les Flames de Calgary et les Rangers de New York. Les Rangers vont l’emporter grâce à leur gardien Igor Shesterkin, qui recevra le trophée Conn-Smythe.

Guy Lafleur

On constate à quel point Guy Lafleur a marqué les Québécois. Encore une fois, j’offre mes condoléances à la famille. Je pourrai dire que je l’ai eu comme entraîneur lors du match des anciens à l’extérieur en 2015 à Boston. Un beau souvenir.