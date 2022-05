Les 49ers vivent d’espoir

Le directeur général des 49ers de San Francisco, John Lynch, espère être en mesure de faire changer d’idée le receveur de passes Deebo Samuel.

Il y a environ deux semaines, le joueur vedette a publiquement demandé une transaction.

«Nous essayons vraiment de résoudre tous les problèmes avec Deebo, a déclaré le DG lundi, lors de son passage à la baladodiffusion Tolbert & Copes. J’ai toujours cru qu’il y avait un caractère sacré dans ces conversations et qu’elles doivent rester privées, surtout avec des choses comme ça. Je ne crois pas que [les obstacles] soient insurmontables.»

«Je pense que nous pouvons trouver un moyen de résoudre ça et nous l’espérons, car nous savons ce qu’il représente pour notre organisation. [...] Il nous rend meilleurs. Je pense que nous le rendons meilleur. Nous espérons que nous ferons bien les choses et que nous avancerons.»

Samuel, qui doit disputer en 2022 la dernière année de son contrat de recrue, est à la recherche d’une lucrative prolongation de contrat. Il a été spectaculaire pendant la dernière saison, attrapant 77 passes pour des gains de 1405 verges et six touchés en 16 rencontres. Le choix de deuxième tour (36e au total) du repêchage de 2019 a également couru avec le ballon à 59 reprises pour 365 verges et huit majeurs.

Selon le réseau NFL Network, les 49ers ont refusé des propositions d’échange des Jets de New York et des Lions de Detroit concernant Samuel pendant la première ronde du repêchage 2022. L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a déclaré que les offres reçues n’étaient pas «très proches» de ce qu’il pensait «être juste» pour son club.