Les Alouettes acquièrent le premier choix

Les Alouettes de Montréal ont obtenu le premier choix du repêchage 2022 de la Ligue canadienne de football (LCF) des Elks d’Edmonton, mardi.

C’est ce qu’a annoncé le club par voie de communiqué, quelques heures avant la tenue de l’encan amateur.

Pour mettre la main sur le premier tour de parole, le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, a donné le quatrième choix au total, ainsi que les droits de négociations concernant le joueur de ligne offensive Carter O’Donnell.

Les «Als» ont également mis la main sur le choix de première ronde (neuvième au total) des Blue Bombers de Winnipeg. En retour, le club du Manitoba a obtenu un choix de deuxième ronde (13e au total) et le joueur de ligne défensive Cameron Lawson.

«Nous sommes très heureux d'avoir pu améliorer notre situation en vue du repêchage de [mardi] soir. Nous mettrons la main sur un joueur de très grande qualité sans avoir à payer un gros prix, a déclaré Maciocia. Tous nos dépisteurs et nos entraîneurs étaient vraiment exaltés en apprenant que nous avons pu conclure ces transactions.»

Un secondeur?

Selon le quotidien «Montreal Gazette», les «Als» auraient l’intention de se servir du premier choix pour mettre la main sur l’ancien secondeur de l’université de Syracuse Tyrell Richards.

À sa dernière saison dans la NCAA, soit en 2020, le natif de l’Ontario a totalisé 24 plaqués et deux sacs du quart en huit rencontres. Après cette campagne, il a essayé de changer d’équipe, mais n’avait pas suffisamment accumulé de crédits transférables. Il a passé l’année 2021 à s’exercer et à entraîner dans une école secondaire de Mississauga.

Richard est le troisième joueur sur la liste des 20 meilleurs joueurs disponibles en vue du repêchage 2022 du bureau de recrutement de la LCF. Respectivement premier et deuxième, le receveur de passes John Metchie III (Texans de Houston) et le secondeur Jesse Luketa (Cardinals de l’Arizona) ont été sélectionnés lors de l’encan de la NFL la semaine dernière.

Trois nouveaux joueurs internationaux

Par ailleurs, la LCF a tenu son repêchage international en début de journée et les Alouettes y possédaient trois tours de parole.

Avec le premier choix au total, les Moineaux ont jeté leur dévolu le joueur de ligne défensive nigérien Kingsley Jonathan. Ce dernier évoluait avec Syracuse dans la NCAA. En 56 matchs à ce niveau, il a effectué 101 plaqués et 15 sacs du quart.

En deuxième ronde, avec le 18e choix, les «Als» ont sélectionné l’ailier rapproché néerlandais Thomas Odukoya. Il s’agit d’un produit de l’université Eastern Michigan.

Montréal a terminé l’exercice en choisissant le botteur australien Kirk Christodoulou en troisième ronde (19e au total). L’athlète de 6 pi et 1 po est un spécialiste des bottés de dégagement qui évoluait pour les Pirates de l’université de Pittsburgh.

Finalement, deux joueurs internationaux du Rouge et Or de l’Université Laval ont été sélectionnés pendant cet encan. Il s’agit des demis de coin français Edris Jean-Alphonse et Souleymane Karamoko. Les deux jeunes hommes ont respectivement été les choix de deuxième ronde du Rouge et Noir d’Ottawa et des Blue Bombers.