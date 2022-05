Manque d'abeilles: un fardeau pour les bleuetières du Saguenay

Au Saguenay, le manque d'abeilles inquiète des producteurs de bleuets, dont le bon déroulement de la saison dépend de la pollinisation des champs.

Le propriétaire de la bleuetière Aux gros bleuets, Paul-Eugène Grenon, vérifie maintenant régulièrement l'état de ses abeilles, réparties dans une centaine de ruches. C'est que le parasite varroa a déjà tué la majorité de ses abeilles; une problématique de plus en plus courante pour les producteurs de bleuets.

«[Ce sont] 60 % des colonies qui ne sont plus là. Bon an, mal an, je m'attends toujours à une perte de 25 %, mais à 60 %, c'est dur», a déclaré le propriétaire de la bleuetière, situé à Saint-David-de-Falardeau.

Pour les producteurs de bleuets, les abeilles sont importantes, car elles améliorent de 60 % la pollinisation des champs de bleuets.

«Mettons que tu es à 20 % avec ton état sauvage autour, elles vont [t'améliorer] de 60 %. Donc, tu t'en viens avec un potentiel de 80 % que tu pourrais atteindre. Il y a 90 à 100 ruches dans mes bleuetières. Mais là, je m'attends à ce qu'il m'en reste une quarantaine», a déploré M. Grenon.

Il compte sur un fournisseur d'abeilles du Bas-Saint-Laurent pour avoir 50 ruches additionnelles.

«J'ai toujours quelqu'un en "backup". Je lui ai parlé. Il m'a dit: "Il n'y a pas de problème. Donne-moi jusqu'à mercredi. Je vais te dire combien je peux t'en libérer"», a affirmé le producteur de bleuets.

Ce coup de pouce va tout de même lui coûter 25 000 $ supplémentaires.

L'an dernier, le gel lui avait fait perdre la moitié de sa production de plus de 100 000 livres de bleuets. Cette année, les conditions météo s'annonçaient pourtant bonnes, mais il y a maintenant un gros point d'interrogation.

«C'est le pollinisateur qui peut nous amener des problèmes, a admis Paul-Eugène Grenon. De toute façon, l'agriculture n'est pas facile pour n'importe quelle production. Tu vis avec la nature et tu vis avec bien des risques. Je ne suis pas météorologue. Et je n'invente pas la nature.»

Chez Miel des Ruisseaux, à Alma, le constat est aussi frappant.

«Normalement, on avait des pertes entre 5 et 12 %, a évalué le copropriétaire, Patrick Fortier. Mais là, c'est du jamais vu. On frôle le 60 % de perte. C'est désastreux. Ça va finir à 180, 200 ruches sur 600 vivantes. Il doit y avoir tout près de 400 ruches mortes. On appréhendait beaucoup la sortie des ruches. Effectivement, ç'a été toute une surprise négative. On en pleurait.»

Les raisons précises du problème sont difficiles à identifier. «On va ressortir plus fort de cet événement-là. On va se retrousser les manches. Cette année, ça va être une année pour remonter le cheptel. Pour remonter la population», a expliqué M. Fortier.

L'arrivée des visites touristiques de l'entreprise par réalité virtuelle et la vente des marinades DG ainsi que des produits VIO vont aider à atténuer le coup.

«C'est certain que si nous avions seulement les abeilles, on serait vraiment découragés. Mais là, on se dit, on va s'en sortir. Il n'y a pas de problème. On est bien diversifié. C'est ça notre force», a précisé M. Fortier.

Si les apiculteurs sont en train de vérifier l'état de leurs colonies d'abeilles, les producteurs de bleuets devront attendre vers la fin juin pour savoir si les ouvrières ont fait leur travail cette année.