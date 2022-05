REM de l’Est: l'administration Plante se défend d’avoir fait volte-face

Accusée par le patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec d’avoir fait volte-face dans le dossier du REM de l’Est, l’administration Plante réplique que ses demandes sont les mêmes depuis le début du processus.

«Notre équipe a la même position depuis le début: la Ville souhaitait une place autour de la table et avoir le meilleur projet possible pour relier l'est au centre-ville», a indiqué Catherine Cadotte, attachée de presse au cabinet de la mairesse Valérie Plante.

Mardi matin, en commission parlementaire à l’Assemblée nationale, le PDG de la Caisse de dépôt, Charles Emond, a soutenu que Valérie Plante s’était montrée «ravie» quand il a offert à la Ville de s’occuper de l’aménagement urbain autour du REM de l’Est.

«J’ai rencontré la mairesse il y a peut-être un mois [pour lui faire] une proposition de structure de gouvernance. Elle voulait que la Caisse s’occupe du transport et elle, de l’aménagement. Elle était ravie de cette proposition-là. Une dizaine de jours après, elle a appelé le gouvernement pour dire: "je veux un autre projet".»

Mme Cadotte rappelle que la gouvernance et le tracé sont deux éléments distincts, et que bien que la Ville ait été «satisfaite» des discussions récentes sur la gouvernance, des problèmes demeuraient quant au tracé.

«Les enjeux d’acceptabilité sociale liés à l'intégration urbaine au centre-ville et dans les quartiers de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui ont été soulevés dans le rapport d’experts restaient entiers. Les modifications proposées au gouvernement portaient en conséquence strictement sur l’amélioration du tracé», a-t-elle ajouté.

Initialement, le REM de l’Est était développé par CDPQ Infra, la filiale dédiée aux grandes infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Lundi, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont toutefois annoncé qu’ils reprenaient le projet de REM de l’Est des mains de la CDPQ, et qu’ils abandonnaient le tronçon au centre-ville qui faisait l’objet de nombreuses controverses.

Le projet sera dorénavant fait en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et l’Autorité régionale de transport métropolitain. Une prolongation du tracé vers Laval et vers la région de Lanaudière sera également envisagée.

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque