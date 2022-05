Segway, un essai concluant

La compagnie Segway a placé la technologie au centre de la production de ses véhicules. Je l’avais bien compris sur papier, mais il fallait un essai pour vérifier si ce qu’on explique se traduisait sur le terrain.

Grâce à la collaboration du concessionnaire Segway VR Thetford, j’ai pu vivre l’expérience de la conduite d’un Fugleman 1000 sur le terrain. Dans la forêt, les conditions printanières font en sorte que les chemins sont très boueux, avec de nombreuses flaques d’eau plus ou moins profondes et des obstacles à surmonter, comme des arbres tombés en travers du chemin.

Durant plus de deux heures, j’ai pu mettre le véhicule à l’épreuve, dans des conditions parfois très difficiles. La traction, dans toutes les conditions, a été impeccable. J’ai fait la majeure partie du parcours en position deux roues motrices, histoire de connaître ses limites. Un autre point positif, c’est le rayon de braquage du véhicule.

Photo Julien Cabana

Il permet de circuler avec une grande précision et de contourner les obstacles très facilement. La position de conduite est bien et l’accès aux différentes commandes du tableau de bord peut se faire sans perdre de vue le terrain. Le volant assure une conduite douce et très directe. Un point important à souligner, la présence d’un frein à main manuel. Il vous rappellera à l’ordre si vous décidez de partir sans l’enlever.

Les points négatifs sont au niveau des portes. Elles vous assurent une protection quasi complète au bas de votre corps, mais l’accès est toutefois compliqué. Le système d’ouverture de porte se trouve à l’avant complètement de la porte à l’intérieur. L’ajustement des portes devrait être meilleur.

ET LA TECHNOLOGIE

Photo Julien Cabana

Dominic Nadeau de VR Thetford nous a expliqué le fonctionnement de l’électronique du véhicule. L’immense écran situé au centre, à l’avant, est un véritable ordinateur de bord. Il présente une foule de fonctionnalités comme la communication constante avec votre véhicule, le Bluetooth, et tous les renseignements pertinents sur le comportement de votre unité, essence et autres. Vous pouvez aussi vous mettre en contact avec un ami via son téléphone. Il pourra vous suivre et recevoir des alertes si vous êtes en problème. Par exemple, s’il y a renversement du véhicule, il sera avisé immédiatement. Il saura que vous avez besoin d’aide. Tous ces éléments vous apportent un sentiment de sécurité très important lorsque vous circulez dans des conditions difficiles.

« Si j’ai choisi de m’associer à Segway, c’est parce que j’ai tout de suite compris la qualité des véhicules, et le suivi de la compagnie fait en sorte que les amateurs qui lui font confiance, peuvent obtenir le maximum de leur VTT, explique le grand patron de Segway Powesport Canada, monsieur Mark Rivers. Nous avons complété le tout en ajoutant une gamme de produits qui conviennent pour ces véhicules et qui apportent une sécurité accrue au consommateur. Pour nous, il ne s’agit pas uniquement de vendre des véhicules. Nous voulons augmenter l’expérience des consommateurs qui nous font confiance, en assurant un suivi. C’est là toute la différence, selon moi. »

Cet homme n’est pas le dernier venu dans le domaine. Il sait de quoi il parle et, surtout, il considère que si un consommateur lui fait confiance, il faut en prendre soin.

LES CONCESSIONNAIRES

Le développement du réseau de concessionnaires au Québec a été confié à un homme reconnu dans le domaine, Pierre Savoie.

« J’ai accepté de m’associer au projet parce que je crois énormément à la qualité technologique des produits Segway, explique le spécialiste. Ce qui est offert au Québec a déjà été éprouvé en Europe. J’ai donc confiance aux produits et en l’organisation de monsieur Rivers. Je crois que les consommateurs sortiront gagnants de l’arrivée de ces nouveaux produits. »

Il devrait annoncer sous peu l’arrivée de concessionnaires un peu partout au Québec.

Si vous désirez prendre contact avec les produits Segway, VR Thetford organise des essais, en fin de semaine prochaine, les 7 et 8 mai. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer le grand patron de Segway au Canada, monsieur Mark Rivers.