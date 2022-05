Si on canonisait Guy Lafleur?

C’est peut-être une idée folle, mais pourquoi ne canoniserait-on pas Guy Lafleur ?

Même la mort subite de l’ancien premier ministre René Lévesque (qui avait trop de défauts pour qu’on envisage sa canonisation) n’a pas entraîné le concert d’éloges qui culmine aujourd’hui par les funérailles nationales de ti-Guy, le plus grand joueur de hockey de tous les temps. Un CF-18 survolera même la cathédrale Marie-Reine du monde à la sortie du cortège.

Après une pandémie, après la saison de misère du Tricolore, ça serait souverain pour le moral que nous puissions invoquer un saint Guy rappelant de fulgurantes envolées sur une patinoire plutôt qu’un saint Guy associé à une affection neurodégénérative du système nerveux. Surtout que les amateurs de hockey québécois sont à bout de nerfs.

Des dizaines de frontispices dans tous les quotidiens, des centaines de pages supplémentaires, des milliers de photos, d’innombrables émissions spéciales à la télévision et à la radio, des témoignages de tous les coins du monde, une chapelle ardente fréquentée par des files interminables d’admirateurs éplorés, des cartes de hockey qui valent désormais une fortune, des milliers de chandails et de bâtons signés de la main même du numéro 10, autant de reliques qu’on pourra vénérer durant des générations. Le futur saint Guy a déjà sa statue à Québec, une à Montréal et une autre à Thurso. Il aura aussi son autoroute et des centaines de rues et de places à son nom. Aucun saint n’avait pris une telle avance le jour de sa mort.

TOUS CONNAISSENT GUY LAFLEUR

Les plus vieux d’entre nous se souviennent vaguement du frère André et des martyrs canadiens. Quelques férus d’histoire comme Gilles Proulx savent qui était Monseigneur de Montmorency Laval. La plupart des Mohawks connaissent mieux le pont Mercier que Kateri Tekakwitha. Qui connaît Élizabeth Turgeon ? Cette femme de Saint-Étienne de Beaumont, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, a pourtant été béatifiée en 2015. Je mets au défi Guy Nantel de trouver un seul Québécois n’ayant jamais entendu parler de Guy Lafleur.

Il faut profiter du règne du pape François pour promouvoir la cause de ti-Guy. À ce qu’on dit, le pape actuel est très porté sur les canonisations. Depuis son élection en 2013, il a déjà béatifié 1416 personnes, dont cette Élizabeth Turgeon dont si peu de personnes se souviennent. Juste depuis l’an 2000, 300 saints ont été canonisés « par acclamation populaire », y compris Mère Teresa, dont on dit qu’elle avait un caractère de cochon, ce qui est loin du caractère affable de ti-Guy. Tous ceux qui ont rencontré ti-Guy ont souligné son amabilité. Les téléspectateurs se rappellent encore comment il restait souriant, ses deux pieds endoloris sur un « Revitive Booster ».

IL SUFFIT D’UN SIMPLE DÉCRET

Aujourd’hui, il suffit d’un simple décret du pape pour devenir saint. Même plus besoin de miracles. De toute façon, ti-Guy a en plus d’un à son actif. N’a-t-il pas joué 1127 parties sans casque dans la Ligue nationale sans jamais être blessé à la tête ? Il n’a subi qu’une égratignure à l’oreille lorsqu’un poteau de métal a traversé le pare-brise et le volant de sa Cadillac en 1981.

Le catalogue des saints comporte plus de 10 000 noms. Les saints qui y sont consignés ont pratiqué tous les métiers imaginables, mais pas un seul n’a été joueur de hockey. Ti-Guy serait donc le premier. Comme il se doit. Puisse-t-il intercéder au ciel pour que la coupe Stanley revienne enfin à Montréal.