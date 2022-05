Guy Lafleur: un «héros» national resté humble

Guy Lafleur a été un « héros » national qui a donné aux Québécois une fierté dont ils avaient grand besoin tout en restant lui-même humble, ont rappelé politiciens et artistes venus lui rendre un dernier hommage.

« Pour moi, ti-cul, c’était le gars dont on voulait porter le gilet. On se disait, avec nos faux gilets : moi, je suis le numéro 10. [...] Ce qu’on ne savait pas à l’époque, c’est qu’on avait quelqu’un qui nous disait que c’est possible d’y arriver. »

– Bruno Marchand, maire de Québec

« C’était mon héros [...] C’était un artiste, un vrai. »

– Denis Bouchard, comédien

« Il rassemblait tous les Québécois. De toutes les origines, de toutes les régions. C’était l’époque [...] où on avait besoin de se faire rassurer qu’il y avait des affaires dans lesquelles on était bons. »

– Philippe Couillard, ex-premier ministre du Québec

« C’est l’un des nôtres qui était le meilleur joueur de hockey au monde. Quelle fierté ! »

– François Legault, premier ministre du Québec

« C’est un moment pour le remercier de sa profonde humanité et de la façon qu’il était au service de nous tous en tant que Québécois et en tant que Canadien. Je suis tellement touché par sa vie. »

– Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C’était un vrai héros [...] C’était un homme généreux. Il donnait de son temps à ses partisans et aussi à la société dans laquelle il vivait. Souvent, les plus grands sont les plus humbles. »

– Pauline Marois, ex-première ministre du Québec

« Les grands joueurs marquent leur sport et les idoles marquent leur peuple. Je pense que c’est ce que Guy Lafleur a fait. »

– Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

« C’est un des gars les plus disponibles que j’ai rencontrés dans ma vie. »

– Claude Meunier, comédien