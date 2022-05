Visitez l’une de nos Résidences Soleil, sans aucun engagement de votre part, et recevez en primeur un cadeau surprise pour vous remercier de votre intérêt et de la confiance que vous nous exprimez.

Des programmes uniques conçus pour les aînés

Des programmes exclusifs aux Résidences Soleil ont été mis en place pour faciliter et rassurer l’accès des aînés à des logements abordables, dont l’engagement 1 % qui fixe l’augmentation du loyer de base* de tous les résidents actuels et futurs à seulement 1 % pour les cinq prochaines années.

À l’engagement 1 % s’ajoutent d’autres programmes uniques et créés sur mesure, tels que la gratuité de votre logement à 100 %, le club sélect, la promo 65-69 ans, etc., pour vous accompagner tout au long de votre retraite aux Résidences Soleil.

Un service-conseil gratuit

Lors de votre arrivée aux Résidences Soleil, nos conseillers en hébergement vous accueillent chaleureusement, vous proposent une visite personnalisée selon vos besoins et intérêts, tout en répondant à vos questions gratuitement. Ils sont disposés à vous accompagner à travers vos demandes d’aide financière gouvernementale, vous assurant ainsi de recevoir tous les revenus auxquels vous avez droit, pour vous offrir l’appartement auquel vous aspirez. Nos conseillers en hébergement vous prouveront que tous les aînés ont les moyens de s’offrir la retraite de leurs rêves aux Résidences Soleil.

Venez visiter et découvrir ce que la vie en résidence peut vous offrir de meilleur. La vie aux Résidences Soleil ne manquera pas de vous séduire avec des appartements abordables et sécuritaires, ainsi que toutes les commodités et les loisirs qui font leur réputation pour votre unique bien-être.

* Consultez les détails de ces programmes uniques et leurs conditions sur notre site web. Excluant les services.

**Sur présentation de l’article, jusqu’à épuisement des stocks.