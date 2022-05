LECAULT (née DESJARDINS)

Jeannine



À Saint-Jérôme, le 10 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeannine Desjardins, épouse de feu M. Georges Lecault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Francine), Sylvain et Nathalie (Daniel), ses petits-enfants Mélanie (Claude), Véronique (Carter), Anabelle, Laurence (Danny), ses arrière-petits-enfants, son frère Côme, sa soeur Marielle, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 mai 2022 de 9h à 11h au salon de laLes funérailles auront lieu ce même samedi, à 11h, à l'église St-Antoine.Des dons à la Société Alzheimer Laurentides seraient appréciés.