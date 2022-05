GAGNÉ, Roland



Le 29 avril 2022, à l'âge de 88 ans est décédé M. Roland Gagné, époux en 1ères noces de feu Michèle Lavigne, en 2èmes noces de feu Huguette Langlois et en 3èmes noces de feu Louise Beausoleil.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Joy), Guy et Simone (Philippe), ses petits-enfants Skye, Cécille, Mégane et Margaux, sa soeur Gisèle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le samedi 7 mai 2022 de 13h à 21h. Les funérailles auront lieu le2022 à 11h à l'église St-Anne de Varennes, 30 rue de la Fabrique, Varennes, Qc, J3X 1R1.