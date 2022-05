MAGNAN, Lucie (née Louis)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lucie Louis, épouse de feu Émile Magnan, survenu le 28 décembre 2021, à l'âge de 94 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacqueline, Jacques (Marie-France), Monique (Roger), Ginette, Robert (France) et Guy, son frère bien-aimé Gérard Louis (Christiane) et plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, ainsi que sa famille en Belgique.Un grand merci à « son roméo » Monsieur Claude Tremblay de la Résidence Le Mile End.Selon sa volonté, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité.