TALBOT, Jean-Guy



Le 6 avril 2022 à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jean-Guy Talbot.Il laisse dans le deuil sa conjointe Jeanne D'Arc Nicolas, ses enfants Daniel (Caroline Rainville), Chantal (Alain Allard) et Serge (Danielle Blain), ses petits-enfants Mathieu, Mélissa et Félix, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Francine (André Jetté) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 13 mai 2022 à 10h30 en l'église de Mont-Saint-Hilaire.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com