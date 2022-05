15 ans pour avoir poignardé un homme

Un Montréalais qui avait mortellement poignardé un homme qui lui devait 40 $ pour une simple dette de drogue a finalement écopé de 15 ans de pénitencier.

« La victime n’était ni armée ni menaçante, elle essayait juste de calmer les choses après que l’accusé a donné une gifle à une femme en raison de la dette de drogue », a déploré la juge Lyne Décarie avant de condamner Paul Evans Gordon Gray, cette semaine au palais de justice de Montréal.

Gordon Gray, 43 ans, avait commis son crime en septembre 2015, en plein square Viger. Ce jour-là, il était allé collecter une poignée de dollars que lui devait une femme. La situation a toutefois dégénéré rapidement, avec une claque à cette dernière. Le copain de la femme, Edwin Johnson, a voulu intervenir.

« L’accusé a plongé vers M. Johnson et l’a frappé une fois au cou », a dit la juge, en ajoutant que ce seul coup avait sectionné la jugulaire.

M. Johnson est mort quelques minutes plus tard, pendant que Gordon Gray quittait les lieux.

Aveux

D’abord accusé de meurtre non prémédité, Gordon Gray avait été acquitté non pas une, mais bien deux fois, en 2016 et 2018. Sauf que chaque fois, la Cour d’appel avait ordonné un nouveau procès, le plus récent parce que le tribunal avait « exclu à tort » un aveu de l’accusé à son ex-conjointe.

Peu après l’événement, Gordon Gray lui avait en effet confié avoir « un peu poignardé » la victime.

Au terme du troisième procès, l’accusé a finalement été déclaré coupable d’homicide involontaire, ainsi que de voies de fait sur la copine de la victime.

« Cet événement a détruit la vie [de la copine de la victime] », a noté la juge en soulignant que malgré tous ses problèmes, la femme ne consommait plus de drogue.

Pour Me Philippe Vallières-Roland de la Couronne, ce crime méritait 16 ans de pénitencier, considérant la violence du crime. Gordon Gray n’en était d’ailleurs pas à ses premiers crimes violents, a rappelé le procureur en citant plusieurs condamnations pour des voies de fait depuis 1998.

« Quasi-meurtre »

Me Marie-Hélène Giroux de la défense suggérait pour sa part cinq années d’incarcération. L’avocate avait entre autres plaidé que son client n’avait pas « utilisé une violence excessive » en tuant la victime, et qu’en la poignardant au cou, il « n’avait pas visé une partie spécifique du corps, tel que le cœur ».

Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu la juge, qui n’a pas hésité à qualifier cet homicide de « quasi-meurtre ». Elle a donc condamné Gordon Gray à 15 ans à l’ombre.

« Son style de vie tourne autour du trafic de stupéfiants », a-t-elle dit.

Compte tenu de la détention préventive, il lui reste 11 ans et 10 mois à purger.