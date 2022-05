21 000 arbres déjà plantés dans les quartiers de Montréal

Plus de 21 000 arbres ont été déjà plantés à Montréal dans le cadre de la campagne «Un arbre pour mon quartier» qui revient du 27 avril au 30 mai, à l’occasion de son 10e anniversaire.

L’initiative soutenue par Québecor lancée par le Regroupement des Écoquartiers et la Société de verdissement du Montréal métropolitain permet aux résidents montréalais de verdir leur quartier, en plantant un arbre sur leurs terrains.

Plus de 1000 arbres ont été déjà vendus en moins d’une semaine dans le cadre de cette campagne qui permet aux citoyens de poser des gestes pour lutter contre les changements climatiques.

Pour participer cette campagne qui se tient au printemps et à l’automne, il suffit de choisir un arbre sur le site web «unarbrepourmonquartier.com» à des prix attractifs de 25 $ à 55 $, alors que la distribution se fera en juin et début octobre par les écoquartiers.

Cette année, pour fêter les 10 ans de la campagne, de nouvelles essences seront proposées, alors que des concours seront organisés au printemps et en automne, dans le but de motiver les résidents à verdir leur quartier et planter cette année le 25 000e arbre de l’initiative.

«Cette initiative, qui s’inscrit dans les objectifs du Plan climat 2020-2030, contribue pleinement aux efforts de notre administration pour lutter contre les changements climatiques et accroître le couvert végétal des quartiers», a indiqué mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«Le verdissement est un des moyens les plus évidents et accessibles pour lutter contre les réchauffements à l’échelle locale», a expliqué de son côté la directrice du REQ, Ève Lortie-Fournier.