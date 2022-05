DIONNE, Réjean



Le 20 mars dernier, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Réjean Dionne, à sa résidence de Saint-Eustache.Outre son épouse Caroline, il laisse dans le deuil ses filles, Augustine et Juliette ainsi que Marie-Claude et Jean-Philippe (en première union avec Marie-Blanche Chevarie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 mai 2022 de 11h à 15h au complexe funéraire:Une célébration aura lieu ce même jour à 15h en la chapelle du complexe et sera suivie d'une réception en son hommage.En l'honneur de Réjean, la famille sera reconnaissante de vos dons auprès de la Fondation de la Maison du Père ("DONNER" via site officiel de la Maison du Père).