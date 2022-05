POTVIN, Réjean



À Laval, le 10 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Réjean Potvin, époux en premières noces de feu Yolande Guillemette, et ex-époux en secondes noces de Lili Grenier.Outre son ex-épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Jean-Guy, Rita (Léon Dubé), Judith et Jacqueline; le fils de Lili Grenier : Mario; son amie de longue date Claire Vaillancourt, ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 14 mai à 11h en l'église Saint-Patrice de Magog.La famille désire remercier Claire et Mario pour leur présence et leur soutien au cours des dernières années.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.https://poumonquebec.ca/faire-un-don/Tél. : (819) 843-4473 |Courriel : info@ledouxmagog.comwww.ledouxmagog.com