POULIN, Jules

Au CHSLD de Coteau-du-Lac, le 18 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jules Poulin.Il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Diane), Josée et Christian (feu Mona), ses petits-enfants Katherine, Guillaume, David, Antoine, Andréanne et Yannick, ses arrière-petits-enfants Jacob, Daphnée et Lucas ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 12 mai 2022 de 16h à 20h :RIGAUD, QCUne cérémonie aura lieu le jeudi 12 mai à 19h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.