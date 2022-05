ROBICHAUD, Huguette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Huguette Robichaud, survenu paisiblement le 23 avril 2022, à l'âge de 68 ans, entourée de ses proches. Elle était l'épouse de monsieur Yves Giard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Annie (Daniel), Marie-Claude (Guillaume) et Simon; ses petits-enfants Raphaël, Florence, et Nolan; ses frères et soeurs Suzanne, Nicole, Diane, Normand (Danielle); ses beaux-frères et belles-soeurs feu Louise, Suzanne, André (Liette), Monique et René (Nancy); ses neveux et nièces Guillaume (Valérie), Évelyne (Kevin), Stéphanie, Myriam, Frédéric (Clarice), Annabelle, Guillaume (Jessica) et Bruno (Ève); ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 mai 2022, de 10h à 12h à laUne cérémonie sera célébrée dès 12h en la chapelle de la résidence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur empathie et professionnalisme.