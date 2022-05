VILLEMURE (née Duhamel)

Madeleine



À St-Lambert, le 1er décembre 2021, entourée de ses proches, est décédée Madeleine Duhamel Villemure, à l'âge de 97 ans et 11 mois. Elle a rejoint l'amour de sa vie Paul André Villemure. Elle était la fille de feu Albert Duhamel et de feu Albertine Noël et la soeur de feu Georgette, feu Yvon et feu Yvette.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Manon, Louis, Pierre, Marie-Andrée, Liane, Lise, Normand, Michèle, André, Louise et sa cousine Nicole. Elle laisse aussi leurs conjoints(es), enfants et petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances, le mardi 10 mai 2022, à partir de 10h, à la résidence funéraire:307 RIVERSIDEST-LAMBERTUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour, à 11h, en la chapelle de la résidence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal ou à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.