JUTEAU, Robert



À Montréal, le 17 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Robert Juteau, conjoint de Mme Louise Lagacé-Cousineau. Il est le fils de feu Maurice Juteau et feu Madeleine Oliver ainsi que le frère de feu Richard Juteau et feu Diane Juteau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Alexandre) et Karine (Jean-François) ainsi que les enfants de sa conjointe, Louis-Martin (Marylene) et Mathieu (Marie-Ève), ses petits-enfants Mélizane (Matthieu), Jade, Arthur (Morgane), Stella ainsi qu'Olivier, Félix, Camille, Charlotte, Thomas et Zoé. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mai 2022, de 14h30 à 17h à laUne cérémonie en son honneur aura lieu à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier l'équipe d'hémato-oncologie ainsi que le docteur Stéphane Doucet du CHUM.