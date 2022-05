CHEVRIER, Viateur



À Montréal, le 12 janvier 2022, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Viateur Chevrier, époux de feu Mme Jacqueline Bénard qu'il a aimée tendrement.Son départ laisse dans la peine ses enfants Louise, Robert (Louise Andrée Gauthier) et Daniel (France Trudeau), ses petits-enfants Martin (Lidia), Mathieu (Julie), David (Monique), Chloé et Charles ainsi que ses arrière-petits-enfants Antoine, Dorianne, Rafaëlle et Maëllie.Viateur fut un père aimant, un homme à l'énergie débordante, toujours prêt à réaliser les projets qui lui tenaient à coeur, un être fier et discipliné, et ce jusqu'à la fin. Nous nous souviendrons particulièrement de cette grande énergie qui l'habitait, de sa gentillesse envers tous, de sa délicatesse et de son sourire.La famille recevra les condoléances au salon funéraire, samedi le 7 mai 2022 de 14h à 17h suivi d'une cérémonie en la chapelle à 17h.