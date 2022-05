MORIN, Daniel



À Montréal, le 30 avril 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé Monsieur Daniel Morin.Il laisse dans le deuil ses soeurs Solange et Linda, ses frères Yvon et Léo, son filleul Gabriel, sa nièce Anne-Sophie et son neveu Vincent, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 5 mai 2022 de 19h à 21h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le vendredi 6 mai à 11h, à l'église Sainte-Geneviève, 16037 boul. Gouin Ouest, Sainte-Geneviève, QC, H9H 1C7, suivies de la mise en terre.