VIGNOLA (née Prud'homme) Huguette



À l'hôpital Cité de la Santé de Laval, le 25 avril 2022 est décédée, à l'âge de 88 ans, Huguette Prud'homme, veuve de René Vignola.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane Vignola, sa soeur bien-aimée Lise (Yvon Jalbert), ses neveux et nièces ainsi que leurs conjoints/conjointes et leurs enfants. Un merci spécial à Louise Patenaude.La famille vous accueillera le lundi 9 mai 2022 de 19h à 22h au complexeLes funérailles auront lieu le mardi 10 mai 2022 à 11h en l'église Saint-Sylvain, 750, boul. Saint-Sylvain, Laval, et de là au cimetière Saint-Vincent-de-Paul, 3503, boul. Lévesque est, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.