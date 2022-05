PINSONNEAULT, Simonne

(née Laplante)



Au Centre d'hébergement St-Rémi, le 29 avril 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Simonne Laplante, de St-Rémi, épouse de feu Jean-Rémi Pinsonneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise (Pierre Charbonneau), feu Carole (Guy Dupré), Claudette (Robert Isabelle), feu Yvan (Ginette Tremblay), Réjean (Denise Ste-Marie) et Lucie (Daniel Bourdon), ses 18 petits-enfants, ses 52 arrière-petits-enfants, sa soeur Aloysia Riel, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra parents et amis le vendredi 6 mai de 19h à 22h au salon funéraireST-RÉMITél. : 450-632-1515 |Ils recevront également les condoléances le samedi 7 mai à compter de 14h30, suivi des funérailles à 15h30, en l'église paroissiale de St-Rémi.La famille tient à faire de chaleureux remerciements au personnel du Centre Pierre-Rémi-Narbonne pour leur patience et la qualité des soins prodigués envers Mme Laplante.