CHOQUET, Jean-Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Claude Choquet, survenu le 11 janvier 2022, à l'âge de 80 ans. Il était l'époux de madame Suzanne Labbé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Éric (Isabelle Deschênes), ses petits-enfants David, Olivier, Évelyne et Alexie, ses frères Yvon (feu Monique Tourangeau) et Normand (Andrée Deschamps), sa soeur Yolande (Jean Magnan), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Il était également le frère de feu Lise (feu Réal Quenneville), feu Denis (Rose Bissonnette) et feu Cécile.La famille recevra les condoléances, le samedi 7 mai 2022 de 10h à 12h à laLes funérailles seront célébrées en ce même jour entre 12h30 et 13h en l'église catholique Bon-Pasteur, 400 rue Laurier, Laval, QC, H7N 2P6.