ANYSYMIW, Anatole



De Saint-Eustache, le 25 avril 2022, à l'âge de 73 ans est décédé M. Anatole Anysymiw, fils de feu Ywan Anysymiw et de feu Eva Sckovorda.Il laisse dans le deuil ses soeurs, Anne et Louba, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 mai de 9h à 14h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Il sera inhumé au cimetière de Saint-Eustache, ce même jour vers 14h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons en solidarité au peuple Ukrainien.