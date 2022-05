MORISSETTE, Guy



De Beauharnois le 28 avril 2022 à l'âge de 89 ans, est décédé M. Guy Morissette, époux de Mme Gemma Guilbeault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Pierre, Eric (Marilou), Marc-Michel (Caroline), ses petits-enfants Cloée, Emy, Léa et Olivier, ses soeurs Antoinette et Céline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 28 mai 2022 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois. La famille recevra les condoléances en l'église à compter de 10h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer www.cancer.ca/frSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS, 450-225-2200