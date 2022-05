BEAURIVAGE (FORTIN)

Jeannine



De Saint-Eustache, le 25 avril 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Fortin, épouse de feu Marcel Beaurivage.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Suzanne Gravel), Denise (Louis Filiatrault), Michel (Johanne De Foy) et Nathalie (Arnaud Thomas), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 mai de 10h à midi au :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à midi dans la chapelle du salon.La famille tient à remercier le personnel du Manoir Oka pour les bons soins prodigués.