SOULIÈRES, Georges



À St-Jean-sur-Richelieu, le 15 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Georges Soulières, époux de feu Mme Gabrielle Blais qu'il a aimée tendrement.Son départ laisse dans la peine ses enfants Alain (Francine), Michel (Sonia), Linda (Marc) et Luc (Sophie) ainsi que ses petits-enfants Martin, Francis, Guillaume, Valérie, Iohan, Christin, Mikalie et ses arrière-petits-enfants Jérémie, William, Juliette, Emile, Raphaël et Alexis, sans oublier son frère Claude et sa soeur Denise ainsi que ses belles-soeurs et amis(es).Nous nous souviendrons particulièrement de sa gentillesse envers tous, de sa délicatesse et de son sourire.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien Est, Montréal, le samedi 14 mai 2022 de 13h à 17h, suivi d'une cérémonie en la chapelle à 17h.