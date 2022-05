Déclarations de revenus: une année record pour la transmission électronique

De plus en plus de Québécois ont recours à l’envoi électronique de leur déclaration de revenus, une tendance qui s’est confirmée pour l’année d’imposition 2021 avec un record de 92,4 % déclarations reçues de cette façon.

Revenu Québec a ainsi reçu 5 494 000 déclarations acheminées électroniquement sur 5 948 000 déclarations remplies, soit une hausse de 0,7 % par rapport à l’année précédente.

Et ce choix de transmission est en augmentation constante chaque année, a mentionné Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec.

Si le crédit de 500 $ offert cette année par Québec pour faire face à l’inflation n’a pas nécessairement eu une incidence sur cette manière de produire sa déclaration, la possibilité d’avoir un remboursement plus rapide n’est toutefois pas à évincer, selon Mme Laurier.

«C’est facilitant parce que la transmission est plus rapide, ça réduit aussi le risque d’erreur quand on le fait dans un logiciel ou de façon électronique versus en papier. Et avec les logiciels, il y a de plus en plus de services qui sont simplifiés pour la déclaration de revenus», a-t-elle expliqué.

En date du 2 mai dernier, lors de la limite pour produire sa déclaration de revenus, près de 82,7 % des Québécois ont eu le droit à un remboursement, quand 16,8 % ont eu un solde à payer. Le remboursement moyen était de 1360 $, selon Revenu Québec.

Rappelons que les particuliers qui déclarent des revenus d’entreprise et leur conjoint ont jusqu’au 15 juin prochain pour envoyer leur déclaration.